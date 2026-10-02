كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي النّهج القويم ووحدة الأمّة..الملتقى الدينيّ العلمائيّ الدوليّ في مرقد الشهيد الهاشمي

لبنان

وفد من القيادات الناصرية يزور مرقد السيد نصر الله: التحرير لا يكون إلا بالقوة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وفد من القيادات الناصرية يزور مرقد السيد نصر الله: التحرير لا يكون إلا بالقوة

2026-10-02 17:00
123

زار وفد من ممثلي أحزاب وتنظيمات وقيادات ناصرية الخميس 02 تشرين الأول/اكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، في أجواء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده في مواجهة العدو الصهيوني.

وعبّر الوفد عن تقديره "لدور السيد حسن نصر الله الجهادي التاريخي في التحرير وإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة"، مشددًا على "ضرورة حشد القدرات والضغط على العدو الصهيوني للانسحاب من كامل الجغرافيا اللبنانية".                                                                                       

وفي ختام الزيارة، قال المحامي أحمد مرعي باسم الوفد: "جئنا اليوم، ونحن نعيش في عصر سماحة القائد الجهادي المحرر الشهيد السيد حسن نصر الله، وفاءً وتقديرًا لقيادته التاريخية ووفاءً لكل شهيد (ارتقى)، وكل جريح مصاب، مدافعًا عن لبنان وشعبه في وجه الأطماع والغزوات الصهيونية، وقد شقوا طريقهم للتحرير فوق بحر من الدماء وتحت أفق مشتعل بالنار، واستمرار الالتزام بالجهاد النضالي عملًا بمقولة ووصية جمال عبد  الناصر: ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة". 

وأضاف: "جئنا، وقد أكدت نضالات الشعوب أن التحرير لا يكون إلّا بالقوة، والموقف قوة؛ لنجدد رفضنا لكل أشكال التهاون والمساومة والتساهل، والعمل لقيام دولة الحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية".

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد حسن نصر الله العدو الصهيوني التنظيم الشعبي الناصري مرقد سيد شهداء الأمة
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
وزير الصحة عرض اتباع المنهج العلمي لتحقيق الجودة: لن أقبل بدواء غير مأمون
لبنان منذ ساعة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
200 منظمة حول العالم تنظم حراكًا دوليًا من أجل فلسطين
200 منظمة حول العالم تنظم حراكًا دوليًا من أجل فلسطين
فلسطين منذ ساعة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة