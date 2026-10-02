كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي المركز الوطني في الشمال يحيي ذكرى السيدين الشهيدين: مع فلسطين حتى ينقطع النفس

إيران

الحرس الثوري في ذكرى عملية
🎧 إستمع للمقال
إيران

الحرس الثوري في ذكرى عملية "الوعد الصادق 2": عهد التهديد دون رد انتهى

2026-10-02 18:26
91

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن أي تهديد أو اعتداء ضد إيران سيقابَل برد قاس ومؤلم، مؤكدًا أن زمن التهديدات دون عواقب قد انتهى.

وقال في بيان نشره الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "الوعد الصادق 2"، إن الأول من تشرين الأول يصادف ذكرى الهجوم الذي نفذته قوة الجوفضائية عام 2024 بوابل من الصواريخ والمسيرات الدقيقة على قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على اغتيال قادة جبهة المقاومة، الشهيد إسماعيل هنية، والشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد اللواء في حرس الثورة عباس نيلفروشان.

وأضاف البيان، أن "عملية "الوعد الصادق 2" لم تكن مجرد عقاب قاسٍ ردًا على اعتداءات العدو وجرائمه، بل كانت أيضًا رسالة واضحة إلى أعداء الشعب الإيراني، ولا سيما الكيان الصهيوني الخبيث والوحشي، مفادها أن عصر التهديدات دون عواقب قد انتهى، وأن أي اعتداء سيقابله رد مؤلم وقاس وباعث على الندم".

وفي معرض إحياء ذكرى شهداء جبهة المقاومة وشهداء اقتدار إيران الإسلامية وتخليد أسمائهم وملاحمهم، ولا سيما إمام الأمة الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، أكد الحرس الثوري أن الاقتدار المذهل لحرس الثورة الاسلامية باعتبارها قوة ثورية تستمد زخمها من الشعب وتعمل جنبًا إلى جنب مع سائر القوات المسلحة خلال الحرب المفروضة الثانية والثالثة الصهيو-أميركية، أرغم العدو الأميركي على طلب وقف إطلاق النار.

وفي ختام البيان، شدد الحرس الثوري على طمأنة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة الداعمة لجبهة المقاومة، مؤكدًا أنه في ظل التمسك بالإرث الفكري والعملي للإمامين الكبيرين وبشهداء الثورة، واتباع التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله)، استعداده لتوجيه رد فوري وأشد فتكًا من عملية "الوعد الصادق 2" في حال وقوع أي تهديد أو خطأ في الحسابات من قبل العدو أو أدواته الإقليمية.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله اسماعيل هنية المقاومة اميركا ايران العدو الصهيوني الحرس الثوري السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
إيران منذ 37 دقيقة
الحرس الثوري في ذكرى عملية
الحرس الثوري في ذكرى عملية "الوعد الصادق 2": عهد التهديد دون رد انتهى
إيران منذ 3 ساعات
الجنرال قاآني: حزب الله خاض واحدة من أصعب حروبه وقاتل ببسالة
الجنرال قاآني: حزب الله خاض واحدة من أصعب حروبه وقاتل ببسالة
إيران منذ 13 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
إيران منذ 37 دقيقة
200 منظمة حول العالم تنظم حراكًا دوليًا من أجل فلسطين
200 منظمة حول العالم تنظم حراكًا دوليًا من أجل فلسطين
فلسطين منذ ساعة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة