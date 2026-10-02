أحيت وحدة النقابات والعمال في التعبئة العمالية لمنطقة بيروت، اليوم الجمعة، ذكرى ارتقاء السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بفعالية أقيمت في مرقد سيد شهداء الأمة، بحضور ممثلين عن نقابات واتحادات عمالية وصناعية وتجارية وزراعية، إلى جانب اتحاد عمال فلسطين.

وشارك في الفعالية ممثلون عن تجمع صناعيّي الضاحية الجنوبية، واللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء، واللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، واللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، واللقاء الوطني للهيئات العمالية في لبنان الذي يضم أكثر من 45 نقابة واتحادًا، ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في بيروت وجبل لبنان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واتحاد عمال فلسطين.

وخلال الفعالية، وضع المشاركون إكليلًا من الورد على ضريح السيد الشهيد حسن نصر الله، وأدوا القسم مجددين العهد والوفاء، ومؤكدين استمرارهم في المسار الذي عبّروا عن التزامهم به.

وفي كلمة له، أكد رئيس تجمع صناعيّي الضاحية الجنوبية أحمد الموسوي أن الحضور إلى الضريح يأتي "لتجديد العهد والوعد"، مشيرًا إلى أن الصناعيين والتجار والنقابات سيواصلون العمل من أجل النهوض بالمجتمع.

وقال الموسوي، إن المشاركين يستذكرون في أعمالهم مواقف السيد الشهيد وتوجيهاته، مؤكدًا أن العهد يتمثل بمواصلة العمل والنهوض بالمجتمع والضاحية الجنوبية.

وتطرق الموسوي إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منتقدًا أداء الدولة تجاه القطاعات الصناعية والتجارية والعمالية، ومتحدثًا عن الأضرار التي لحقت بالمصانع والمؤسسات والبنى التحتية والمنازل نتيجة العدوان الصهيوني، إضافة إلى الأعباء والضرائب التي قال إنها فُرضت في مرحلة ما بعد الحرب.

وأكد أن "هذه الظروف لن تحول دون مواصلة العمل"، مضيفًا: "سنبقى دون كلل من أجل وطننا وأهلنا وأولادنا، نزرع الأمل ونعمل ونصنع".

كذلك، وجّه الموسوي التحية إلى الشهداء، وفي مقدمهم السيد هاشم صفي الدين، مؤكدًا استمرار استذكارهم وتجديد الوفاء لهم.

اتحاد عمال فلسطين: سنبقى على العهد حتى تحرير فلسطين

من جهته، تحدث ممثل اتحاد عمال فلسطين أبو عماد شاتيلا، متناولًا واقع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والشتات، ولا سيما العمال الفلسطينيين في لبنان.

وأكد شاتيلا أن الاتحاد يحيي الذكرى الثانية لارتقاء السيد حسن نصر الله، مؤكدًا أن السيد الشهيد كان سندًا للفلسطينيين ولحقوقهم.

وقال: إن "اتحاد نقابات عمال فلسطين سيبقى متمسكًا بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية وحق العودة"، مضيفًا: "سنبقى دائمًا وأبدًا إلى أن نحرر فلسطين".

وأشار شاتيلا إلى تضحيات المقاومة، مؤكدًا أنها أسهمت في مواجهة الاحتلال في أكثر من موقع، ومؤكدًا استمرار دعم العمال الفلسطينيين للمقاومة وللقضية الفلسطينية.

تأكيد على مواصلة "المقاومة الاقتصادية والاجتماعية"

بدوره، استحضر ممثل اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء هاني إسلام في كلمته سيرة الشهيد السيد حسن نصر الله، مشيدًا بإرثه في الوعي والمقاومة والثبات.

وقال إن "ذكرى السيد الشهيد لا تزال حاضرة لدى مؤيديه"، مؤكدًا أن مواقفه وإرثه يشكلان مصدرًا للاستمرار في طريق المقاومة.

وأضاف: "لقد تركت يا سيد الكلمة والموقف إرثًا عظيمًا من الوعي والمقاومة، وعلمت الأمة أن دماء الشهداء هي التي تصنع فجر النصر والكرامة".

وأكد المشاركون خلال المراسم استمرار الوفاء للسيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وللشهداء والمقاومين والجرحى وعائلاتهم، مجددين تمسكهم بالمواقف التي أُعلنت خلال كلمات المناسبة.

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