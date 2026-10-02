في أجواء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، زار وفد من الهيئات النسائية، الجمعة 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، بمشاركة أخوات من قطاعات البقاع الغربي والإقليم والمنطقة الرابعة والقطاع الثالث.

واستهلّ الوفد زيارته بالتوجّه إلى الضريح، حيث تلا المشاركون آيات من القرآن الكريم، قبل أن يعقدوا لقاءً مع كريمة سيد شهداء الأمة الحاجة زينب نصر الله.

وتأتي الزيارة ضمن البرامج والوفود التي يقصد أفرادها المرقد خلال أيام الذكرى السنوية الثانية، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقامة في المناسبة.



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