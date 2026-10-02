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لبنان

وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان

وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة

2026-10-02 18:57
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في أجواء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، زار وفد من الهيئات النسائية، الجمعة 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، بمشاركة أخوات من قطاعات البقاع الغربي والإقليم والمنطقة الرابعة والقطاع الثالث.

واستهلّ الوفد زيارته بالتوجّه إلى الضريح، حيث تلا المشاركون آيات من القرآن الكريم، قبل أن يعقدوا لقاءً مع كريمة سيد شهداء الأمة الحاجة زينب نصر الله.

وتأتي الزيارة ضمن البرامج والوفود التي يقصد أفرادها المرقد خلال أيام الذكرى السنوية الثانية، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقامة في المناسبة.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله الهيئات النسائية في حزب الله مرقد سيد شهداء الأمة
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