بمشاركة 200 منظمة في 60 دولة، ينطلق حراك عالمي غير مسبوق من أجل فلسطين عبر ست قارات، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، ووقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".

وأعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين بدعم من حركة مناهضة الفصل العنصري والائتلاف العالمي ضد احتلال فلسطين، دعوته لمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية واتحادات الطلبة وشبكات حقوق الإنسان إلى تنظيم فعاليات في 6 قارات بهدف المطالبة بالمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتطبيق القانون الدولي، وفرض قيود على تجارة الأسلحة مع "إسرائيل".

ووفق بيان التحالف، تتنوع أشكال الفعاليات لتشمل مظاهرات واعتصامات وفعاليات ثقافية وتعليمية في مدن عدة، من بينها لندن وسيدني وكيب تاون وساو باولو والرباط وكيتو ومكسيكو سيتي واسطنبول وسانتياغو ورييكيافيك وبانكوك وأثينا وكوالالمبور.

كما تعتزم المجموعات المشاركة فضح المؤسسات الحكومية والتجارية التي ترتبط بسلاسل الإمداد العسكري لـ"إسرائيل".

وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل فلسطين الدكتور أنس التكريتي: "بعد 3 سنوات من الإبادة الجماعية المتواصلة، وتصاعد عنف المستوطنين الذي ترعاه "إسرائيل"، انكشفت تمامًا خرافة ضبط النفس والوعود الجوفاء للدبلوماسية الدولية".

وأضاف التكريتي: "إننا نحتشد في جميع القارات من أجل الدفاع عن الأرض الفلسطينية، وإنهاء الإبادة الجماعية، ووقف خطوط الإمداد العسكري، والمطالبة بإنفاذ القانون الدولي على الجميع، ومحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"".

يُذكر أن الحملة تدعو إلى تحرك تشريعي عبر الضغط على البرلمانيين لعقد مناقشات طارئة وتقديم استجوابات بشأن صادرات الأسلحة.

وتشارك في التحرك منظّمات وعدة تحالفات دولية، أبرزها "ائتلاف أوقفوا الحرب" وحملة "نزع السلاح النووي" في المملكة المتحدة، واتحاد الكيانات الفلسطينية في أميركا اللاتينية، وشبكة المناصرة الفلسطينية الأسترالية، وفيفا فلسطين ماليزيا، وماي كير، وكود بينك، وعمال من أجل فلسطين، وتحالف التضامن مع فلسطين في جنوب أفريقيا.

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