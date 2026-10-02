قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إنّ رئيس الولايات المتحدة "يمكن أن ينتصر كلّ يوم داخل مخيّلته، لكنّ الواقع تصوغه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها".

وأضاف رضائي، في منشور له على منصة "إكس" الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنه "بعد الهزائم المتتالية، لا يزال أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتحدّث بلا توقّف"، مشيرًا إلى أنه "يواصل بلا توقّف حتى باتت كلماته تتجاوز أوهامه".

وفي سياق متصل، دعا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، العميد مجيد ابن الرضا، أمس الخميس، الإدارة الأميركية إلى الكفّ عن محاولات التغطية على أزماتها الداخلية وتخبّطها الميداني، مؤكدًا أنّ "مسرحيات واشنطن الحربية الخيالية لن تخفي التخبّط والارتباك السائد في البيت الأبيض".



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