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إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
20:23 |العراق | "مطار النجف الأشرف الدولي": استئناف الرحلات الجوية مع إيران بدءًا من يوم غد وبواقع 3 رحلات مسائية
20:23 |رئيس "منظمة الطيران المدني الإيرانية": استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق بدءًا من غد الأحد
20:02 |رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: يوم خروج الأميركيين من المنطقة بات قريبًا
20:02 |عزيزي للولايات المتحدة: الخطوة التالية هي طردكم بالكامل من منطقة غرب آسيا بعد خروجكم من أفغانستان وفراركم من العراق
18:05 |إيران | ولايتي: بعد أسبوع من استضافة حافلة بالحفاوة لنتنياهو فإن الحديث عن حقوق العرب والتضامن الإسلامي هو تناقض أكثر من كونه ادعاء
18:04 |إيران | مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي: تجربة المنطقة أظهرت أن الأمن المستورد له مدة صلاحية
18:04 |إيران | ولايتي: الجغرافيا لا تتغيّر ببيان و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" كانت إيرانية وستبقى إيرانية
15:32 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا: مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني حطما كل حسابات العدو
12:45 |وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية واعتقال 31 عنصرًا مرتبطًا بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني
11:32 |العميد جواني: هذه الرسالة تُحطّم تصوير البيت الأبيض الزائف لنصرٍ قصير الأمد وتُوقظ الرأي العام الغربي
11:32 |العميد جواني: رسالة حرس الثورة إلى الشعب الأميركي والطلاب والنخب استكمالًا لرسالة أئمة الثورة وتكشف أبعاد هزائم الجيش الأميركي والكيان الصهيوني بعد أشهر من المعارك الفاشلة
11:31 |معاون الشؤون السياسية في حرس الثورة العميد يد الله جواني: في مواجهة إمبراطورية الإعلام الغربي وجبهة الأكاذيب التي تسعى إلى تشويه الحقائق وتزييفها يُعتبر جهاد التبيين مهمة استراتيجية في هذه المعركة الحاسمة
06:48 |السيناتور الأميركي كريس ون هولن: إدارة ترامب تسعى إلى توسيع رقعة الحرب غير القانونية في الشرق الأوسط