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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-02 23:54
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20:23 |
العراق | "مطار النجف الأشرف الدولي": استئناف الرحلات الجوية مع إيران بدءًا من يوم غد وبواقع 3 رحلات مسائية
20:23 |
رئيس "منظمة الطيران المدني الإيرانية": استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق بدءًا من غد الأحد
20:02 |
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: يوم خروج الأميركيين من المنطقة بات قريبًا
20:02 |
عزيزي للولايات المتحدة: الخطوة التالية هي طردكم بالكامل من منطقة غرب آسيا بعد خروجكم من أفغانستان وفراركم من العراق
18:05 |
إيران | ولايتي: بعد أسبوع من استضافة حافلة بالحفاوة لنتنياهو فإن الحديث عن حقوق العرب والتضامن الإسلامي هو تناقض أكثر من كونه ادعاء
18:04 |
إيران | مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي: تجربة المنطقة أظهرت أن الأمن المستورد له مدة صلاحية
18:04 |
إيران | ولايتي: الجغرافيا لا تتغيّر ببيان و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" كانت إيرانية وستبقى إيرانية
16:52 |
وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجار من جهة مضيق هرمز في جزيرة قشم جنوبي البلاد
15:32 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا: مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني حطما كل حسابات العدو
12:45 |
وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية واعتقال 31 عنصرًا مرتبطًا بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني
11:32 |
العميد جواني: هذه الرسالة تُحطّم تصوير البيت الأبيض الزائف لنصرٍ قصير الأمد وتُوقظ الرأي العام الغربي
11:32 |
العميد جواني: رسالة حرس الثورة إلى الشعب الأميركي والطلاب والنخب استكمالًا لرسالة أئمة الثورة وتكشف أبعاد هزائم الجيش الأميركي والكيان الصهيوني بعد أشهر من المعارك الفاشلة
11:31 |
معاون الشؤون السياسية في حرس الثورة العميد يد الله جواني: في مواجهة إمبراطورية الإعلام الغربي وجبهة الأكاذيب التي تسعى إلى تشويه الحقائق وتزييفها يُعتبر جهاد التبيين مهمة استراتيجية في هذه المعركة الحاسمة
06:48 |
السيناتور الأميركي كريس ون هولن: إدارة ترامب تسعى إلى توسيع رقعة الحرب غير القانونية في الشرق الأوسط
06:48 |
السيناتور الأميركي كريس ون هولن: إدارة ترامب تتكتم على خسائر القوات الأميركية
06:46 |
السيناتور الأميركي كريس ون هولن يدعو الكونغرس الأميركي إلى قطع تمويل الحرب ضد إيران
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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