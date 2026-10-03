استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 4 نساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

كما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة"، المقابلة لمخبز اليازجي، قرب دوار حيدر عبد الشافي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق غربي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال في حي التفاح شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أصيب فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية النار باتجاه المواطنين في شارع "العشرين" شرقي مخيم النصيرات.

وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.



كما في رفح، رُصد إطلاق نار كثيف في منطقة المواصي، عقب تقدم عدد من أفراد مليشيات الاحتلال نحو منطقتي الشاكوش وعائلة زعرب، في محيط شاليه ذهب غربي المدينة، فيما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروق "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروق حتى الخميس الماضي عن استشهاد 1439 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين.

وفي السياق، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال تمنع إدخال المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة من دون تقديم تبرير رسمي.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن القيود "الإسرائيلية" المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تقوّض ما وصفته بمزاعم تخفيف الإجراءات، مشيرة إلى أن المساعدات المتوفرة حالياً لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة.

وشددت المنظمة الأممية على أن الأدوية تمثل أولوية قصوى، داعية إلى إدخالها إلى القطاع بشكل عاجل.

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