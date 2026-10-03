كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اليونيسف: 770 ألف طفل في لبنان متأثرون نفسيًا بالحرب "الاسرائيلية"

إيران

مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا
🎧 إستمع للمقال
إيران

مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا

2026-10-03 11:16
189

شدّد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخفق في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أنّ الترسانة العسكرية الأميركية المتطورة لم تتمكن من هزيمة إيران، مؤكدًا أنّ الانسحاب من منطقة غرب آسيا هو الخيار الوحيد المتاح أمام أميركا.

وتعليقًا على مزاعم ترامب بما يتعلق بتدمير إيران، صرّح "مقتدائي" لوكالة "إرنا" اليوم السبت (3 تشرين الأول 2026) أنه لطالما روّجت الولايات المتحدة لامتلاكها جميع الخيارات المتاحة، لكنها اليوم تفتقر لأي خيار فعلي. وذكر أن أميركا خلال المواجهات الأخيرة، حشدت  جميع قدراتها ومواردها لمواجهة إيران وحلفائها إلا أنها لم تتمكن من تحقيق مبتغاها.

كما اعتبر أن الهيبة الأميركية التي تم الترويج لها سابقًا من قبل وسائل الإعلام الغربية لم تعد سوى صورة تتآكل تدريجيًّا، إذ كشفت التهديدات الموجّهة ضد إيران محدودية قدرة واشنطن على تنفيذها، فضلًا عن كلفتها الباهظة التي قد تسرّع بتراجع مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية.

وعلّق مقتدائي على تهديد ترامب باستخدام السلاح النووي ضد إيران أنّ هذا الطرح يعكس حالة اليأس التي تسيطر على الرئيس الأميركي في ظل عجزه عن تحقيق أهدافه.

وفي حديثه عن الخيارات المتاحة لدى إيران في مواجهة أميركا، أشار  مقتدائي إلى أنّ طهران لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط لم تلجأ إليها بعد ضد واشنطن وحلفائها، مؤكدًا امتلاكها القدرة على استنزاف النفوذ الأميركي والنيل من المصداقية التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تثبيتها.

وأكّد أنّ في حوزة إيران خيارات استراتيجية داخلية وأهدافًا لم يتم تفعيلها بعد، معتبرًا أنّ تصريحات ترامب تأتي في إطار الدعاية ولا تعكس واقعًا فعليًّا.

 وختامًا، أكّد مقتدائي أنّ أميركا لم تلحق الهزيمة بإيران خلال الحرب، كما اعتبر أنّ هذا النهج الأميركي يكشف عن تراجع ملحوظ، لافتًا إلى  أنّ حالة التماسك والوحدة بين أطراف الدولة الإيرانية تمنح ايران المزيد من الثبات في مواجهة التهديدات، في وقت تتزايد فيه مخاوف الأميركيين من تداعيات أي مواجهة جديدة واتّساع نطاق الحرب.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة: أي تصعيد أميركي جديد سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للولايات المتحدة
حرس الثورة: أي تصعيد أميركي جديد سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للولايات المتحدة
إيران منذ ساعة
الجيش الإيراني: مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب أفسدا حسابات العدو
الجيش الإيراني: مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب أفسدا حسابات العدو
إيران منذ 6 ساعات
مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا
مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا
إيران منذ 10 ساعات
الصحف الإيرانية: طهران تستعدّ لردٍّ شامل على الحشد الأمريكي العدواني
الصحف الإيرانية: طهران تستعدّ لردٍّ شامل على الحشد الأمريكي العدواني
إيران منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
حرس الثورة: أي تصعيد أميركي جديد سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للولايات المتحدة
حرس الثورة: أي تصعيد أميركي جديد سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للولايات المتحدة
إيران منذ ساعة
وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية مرتبطة بالأمريكيين والصهاينة
وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية مرتبطة بالأمريكيين والصهاينة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا
مقتدائي: أميركا أمام خيار الانسحاب من غرب آسيا
إيران منذ 10 ساعات
5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ.. رشوة ترامب الانتخابية للحفاظ على الكونغرس
5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ.. رشوة ترامب الانتخابية للحفاظ على الكونغرس
عربي ودولي منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة