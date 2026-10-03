أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مواصلة دعم الأطفال والأسر في لبنان، في ظل تداعيات الأعمال العدائية والنزوح والأزمة الاقتصادية الممتدة، مشيرة إلى أن نحو 770 ألف طفل تأثروا نفسياً جراء "الصراع"، في إشارة إلى الحرب الصهيونية على لبنان.

وقالت المنظمة إن الأطفال في لبنان ما زالوا يواجهون اضطرابات في التعليم، وصعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وضغوط نفسية شديدة.

وأوضحت "اليونيسف" وشركاؤها أنهم يقدمون خدمات في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساعدة الأطفال على العودة إلى التعليم والتعافي من آثار العنف والنزوح.

وأكدت المنظمة أن هذه الجهود تهدف إلى مساعدة الأطفال والأسر على مواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة وتحسين قدرتهم على التعافي والاستمرار في التعلم.

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