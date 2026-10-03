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لبنان

العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان: غارات وتمشيط وعمليات تفجير
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لبنان

العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان: غارات وتمشيط وعمليات تفجير

2026-10-03 12:24
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تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية "على قرى وبلدات جنوب لبنان، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواصل العدو "الإسرائيلي" استهداف عدد من المناطق بالقصف المدفعي والغارات الجوية، إلى جانب تحرّك لآلياته العسكرية وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وعمليات تفجير في عدد من البلدات.

وشنّ العدو "الإسرائيلي" صباح اليوم السبت (3 تشرين الأول 2026) غارة على منطقة النبطية الفوقا، وغارتين على بلدة بني حيان، كما استهدف بغارة الوادي عند أطراف بلدة دير سريان.

وفيما تعرّضت بعض القرى الجنوبية لقصف مدفعي، استُهدف وادي السلوقي لجهة بلدة تولين، كما المنطقة الواقعة بين بلدتي بني حيان وقبريخا، إضافة إلى بلدة كفرتبنيت.

ونفّذت قوات العدو عملية تفجير في بلدة بيت ياحون، كما تعرّضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

الكلمات المفتاحية
لبنان جيش العدو الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي
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