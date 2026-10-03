نعت كنيسة الروم الأرثوذكسية في قطاع غزة، اليوم السبت، السيدة ماريا حافظ ميشيل النجار "أبو داوود" وابنتها ميساء خضر إبراهيم أبو داوود، اللتين استشهدتا جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة، في جريمة أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

واستهدف القصف "الإسرائيلي" الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" قرب دوار حيدر في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين، بينهم أربع نساء، وفق مصادر محلية.

والشهيدتان ماريا النجار وابنتها ميساء من أبناء الطائفة المسيحية الفلسطينية، فيما أسفر القصف كذلك عن استشهاد الدكتورة ياسمين البوبو ووالدتها حلوم البوبو، والشاب بلال علي خليل عودة، البالغ من العمر 21 عامًا.

وأعربت كنيسة الروم الأرثوذكسية عن حزنها لفقدان الأم وابنتها، مؤكدة أن الجريمة تأتي في سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة، والتي لم تستثنِ دور العبادة أو أبناء الطوائف الدينية المختلفة.

ويأتي استشهاد ماريا وابنتها في وقت تتواصل فيه هجمات الاحتلال الهجمات على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط سقوط أعداد متزايدة من الشهداء.

تشييع الشهيدتيْن

هذا وشارك مئات الفلسطينيين اليوم في وداع الشهيدتيْن.

جثمانا الشهيدتين نُقلا إلى كنيسة الروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة، حيث جرت المراسم الجنائزية بمشاركة واسعة.

وقال فؤاد عياد أحد أقارب الشهيدتين أنهم فوجئوا باستشهاد الأم ماريا حافظ النجار وابنتها ميساء خضر ابو داوود في القصف فجر اليوم.

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