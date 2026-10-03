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وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية مرتبطة بالأمريكيين والصهاينة
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وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 شبكات تخريبية مرتبطة بالأمريكيين والصهاينة

2026-10-03 14:16
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 4 شبكات منظمة تضم 31 عنصرًا، مرتبطون بجهات أميركية و"إسرائيلية"، وذلك في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية نفذتها القوات التابعة لمديرية الأمن العامة في محافظة كرمان، استنادًا إلى بلاغات من المواطنين ومعلومات استخباراتية، ضمن جهودها لمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن الشبكات كانت تعمل وفق هيكلية منظمة، وتستخدم أسماء مضللة لاستقطاب المراهقين والشباب، مع تحديد أدوار وخطط عمل تهدف إلى التعبئة والتحريض، مضيفةً أن التحقيقات أظهرت استعداد أفرادها لإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة عبر تصنيع زجاجات حارقة وأدوات مخصصة لتعطيل أنظمة المراقبة الأمنية.

كما أضافت الوزارة أن العناصر قد شاركت في أعمال تخريب خلال احتجاجات سابقة، شملت إحراق مكتب المحافظ، والاعتداء على بنوك ومؤسسات حكومية، وتدمير ممتلكات، إلى جانب محاولة مهاجمة مقر للشرطة بهدف الاستيلاء على أسلحة.

وفي ختام البيان، أشادت الوزارة بتعاون المواطنين في تقديم البلاغات، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر الخطوط الساخنة والقنوات الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

كما شددت الوزارة على حزمها في مواجهة كافة محاولات التخريب، مؤكدةً استمرار العمليات الأمنية لردع المجرمين وضمان أمن واستقرار البلاد.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية إيران
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