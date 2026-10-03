أحيا حزب الله في بلدة بنهران قضاء الكورة الذكرى السنوية للشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله وصفيه الشهيد هاشم صفي الدين والشهيد المهندس محمد طلال تامر بمهرجان حضرته فعاليات سياسية وحزبية وحشد من ابناء المنطقة، حيث جدد المشاركون الوفاء للشهداء والتاكيد على التمسك بخيار المقاومة

وألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح كلمة تناول فيها التطورات السياسية والواقع الداخلي اللبناني، مؤكدًا أن المقاومة أفشلت المخططات التي استهدفت إنهاءها بدعم امريكي و"اسرائيلي" وغربي وبعض الحكام العرب والمسلمين، مشددًا على أن "الصمود والثبات والتضحيات حالت دون تحقيق هذه المخططات".

وانتقد صالح أداء السلطة في لبنان، معتبرًا أنها "منذ اتفاق الطائف تعمل على أضعاف المؤسسات وتفريغها من دورها واغراقها بالفساد المالي والاداري، وقال إن "المسؤولين يزورون الجنوب من دون أن يحملوا لأهله سوى الوعود فيما تتزايد الاجراءات التي تثقل كاهل الناس".

واعتبر صالح أن "من ينتفعون من المال العام ويعقدون الصفقات ويتوارثون المناصب هم الأولى بوصف الخارجين على القانون في مقابل من قدموا ابناءهم شهداء دفاعًا عن لبنان".

وختم صالح بالتشديد على أن الجنوب مقدّس بكل ارضه وبيوته وشجره، مؤكدًا أن الجنوب يشكل محورًا الى جانب مواقع استراتيجية أخرى وأن ما قدمته المقاومة من تضحيات وصمود أفشل مخططات استهدافها.

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