واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على بلدات ومناطق في الجنوب، مستهدفًا عددًا من القرى والأودية بالغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات.

واليوم، شنّ الطيران الحربي غارتين على النبطية الفوقا ووادي السلوقي – القنطرة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي زبقين، وحداثا وحاريص، ووادي الحجير، ووادي السلوقي، وزوطر الشرقية والنبطية الفوقا.

وفي السياق عينه، نفّذت قوات الاحتلال تفجيرات في بيت ياحون وأطراف برعشيت، قبل أن تتواصل التفجيرات في بلدة حولا، حيث سُجل أكثر من تفجير خلال ساعات النهار، إلى جانب تفجير كبير في المنصوري.

كما استهدفت مدفعية العدو المنصوري ووادي السلوقي، وتجدد القصف على أطراف برعشيت، في وقت استمرت فيه الاعتداءات على عدد من المناطق الجنوبية.

وأمس، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة المنصوري، فيما طال القصف المدفعي كفرتبنيت، ووادي السلوقي، والمنصوري، وميس الجبل، ووادي زبقين، وزوطر الشرقية، ورشاف، وأطراف ميفدون، وبيوت السياد، وبيت ياحون، وأطراف برعشيت، وشبعا، وحداثا، وسدانة وأطراف الهبارية.

كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في عيترون، والمنصوري، وبيت ليف، وميس الجبل ومجدل زون.

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