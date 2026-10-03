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عمدة نيويورك: نتنياهو مهندس الإبادة في غزة وتمويلها أمريكي 
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عربي ودولي

عمدة نيويورك: نتنياهو مهندس الإبادة في غزة وتمويلها أمريكي 

2026-10-03 16:03
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أكد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالت مستمرة، رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، محمّلًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية هندسة ما وصفها بـ"إبادة جماعية مروعة".

وقال ممداني في مقابلة تلفزيونية نشر أجزاءً منها صفحة Palestine Pixel على منصة "انستغرام" إن الحديث عن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة"، مشددًا على أن "الإبادة الجماعية في غزة ما زالت مستمرة".

وأضاف إن جيش الاحتلال قتل خلال الأسبوع الماضي طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 11 عامًا في منطقة كانت تُعد منطقة آمنة في قطاع غزة، معتبرًا ذلك دليلًا على استمرار الانتهاكات رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

كما انتقد ممداني في السياق ذاته السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل"، قائلًا إن الإدارة الأمريكية لا تكتفي بمشاهدة حرمان الفلسطينيين من الأمن والكرامة، وإنما "تموّل ذلك أيضًا".

وفي سياق متصل، تطرق عمدة نيويورك إلى زيارة نتنياهو الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتقد عدم توقيفه رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي نيويورك العدوان الصهيوني على غزة
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