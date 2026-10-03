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جمال واكيم في السنوية الثانية لسيد شهداء الأمة (رض): المقاومة صمدت

2026-10-03 16:11
139
مصطفى عواضة - محرر
502 مقالاً

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، استعاد المتخصص في العلاقات الدولية  الدكتور جمال واكيم محطات المرحلة التي أعقبت استهداف المقاومة واغتيال عدد من قادتها، مؤكدًا أن هذه الضربات، على قسوتها وحجم التضحيات التي خلّفتها، لم تتمكن من كسر المقاومة أو دفعها إلى الانهيار. 

وفي مقابلة مع موقع العهد الإخباري، شدد واكيم على أن المقاومين سرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم وواجهوا قوات الاحتلال، وصولًا إلى فرض وقف إطلاق النار، فيما واصلت المقاومة حضورها ومواجهتها خلال المراحل اللاحقة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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