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بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، استعاد المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور جمال واكيم محطات المرحلة التي أعقبت استهداف المقاومة واغتيال عدد من قادتها، مؤكدًا أن هذه الضربات، على قسوتها وحجم التضحيات التي خلّفتها، لم تتمكن من كسر المقاومة أو دفعها إلى الانهيار.

وفي مقابلة مع موقع العهد الإخباري، شدد واكيم على أن المقاومين سرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم وواجهوا قوات الاحتلال، وصولًا إلى فرض وقف إطلاق النار، فيما واصلت المقاومة حضورها ومواجهتها خلال المراحل اللاحقة.

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