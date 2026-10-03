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لبنان

وفد من كشافة الإمام المهدي يجدد العهد من مرقد السيد نصر الله في ذكراه الثانية
لبنان

وفد من كشافة الإمام المهدي يجدد العهد من مرقد السيد نصر الله في ذكراه الثانية

2026-10-03 16:55
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في إطار فعاليات الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، زارت 620 كشفية من كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، السبت 03 تشرين الأول/اكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ضمن وفود من قطاعات بعلبك، والقطاع الشرقي، والقطاع الأوسط – تعلبايا، وقطاع الزهراني. 

وتخلّل برنامج الزيارة التوجّه إلى الضريح وتقديم إكليل من الزهر، كما أدّت الكشفيات القسم أمام الضريح، وشاهدن مقطعًا من خطاب لسيد شهداء الأمة تناول فيه مفهوم انتظار الإمام المهدي (عج).

وشاركت الكشفيات كذلك في لطمية حسينية، وأقمن صلاتي الظهر والعصر جماعة، قبل أن يلتقطن الصور التذكارية في المرقد. 

وفي سياق البرنامج، التقت كشفيات قطاع الزهراني بكريمة سيد شهداء الأمة، الحاجة زينب نصر الله.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الفعاليات والوفود التي يستقبلها المرقد إحياءً للذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) مرقد سيد شهداء الأمة
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