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في إطار المساعي المتواصلة لتوضيح الموقف اليمني إزاء البهتان السعودي المتجدد تجاه مقدسات الأمة، سلّم وفد يمني زائر للبنان السبت 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، رسالة من مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

ودعت الرسالة إلى الاطلاع على بيان علماء اليمن والإسهام في نشره وتوضيح حقيقة الموقف اليمني، في مواجهة المزاعم السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة والمقدسات.

كذلك، طالبت علماء الأمة بالإسهام في دحض التضليل وكشف الحقيقة أمام الرأي العام الإسلامي.

من جهته، توجّه الشيخ الخطيب بكلمة أمام الوفد قال فيها: "نحن نحزن لما يحصل في اليمن من حروب زادت على 11 عامًا والحصار المفروض على شعب اليمن والقتال الذي يحصل والشهداء الذين يرتقون"، مضيفًا: "أنه كان الأحرى أن تكون هذه المعركة ضد العدو "الإسرائيلي" وضد أعداء الأمة لا بين أبنائها".

وتمنى الشيخ الخطيب "أن تُوجّه كل الطاقات نحو القضية الكبرى أي القضية الفلسطينية في وجه العدو "الإسرائيلي" المتغطرس الذي يهدد العرب والمسلمين جميعًا".

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