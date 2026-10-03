أقيمت فعالية ليلة العروج، مساء السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إحياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، تكريمًا له ولكوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا معه، وذلك في منطقة المريجة قرب مبنى البلدية.

وانطلقت المراسم برفع العلم، لتتوالى الفقرات بدءًا بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو مصحوبًا بانشودة، أعقبه كلمة للشيخ عبد المنعم قبيسي ثم انشودة من وحي المناسبة، واختتمت بعرض "رابيل".

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