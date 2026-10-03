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لبنان

جمعية الأسرى والمحررين تزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان

جمعية الأسرى والمحررين تزور مرقد سيد شهداء الأمة

2026-10-03 22:12
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في إطار فعاليات الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، زار وفد من الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، اليوم السبت 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، برئاسة رئيس الجمعية أحمد طالب، وبمشاركة نحو 50 شخصًا من عوائل الأسرى.

وتوجّه الوفد إلى الضريح، حيث أدّى الزيارة واستحضر تضحيات الأسرى والمحررين، قبل أن يقدّم إكليلًا من الزهر تكريمًا ووفاءً لسيد شهداء الأمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الأنشطة والوفود التي يشهدها المرقد خلال أيام إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين الشهيدين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الأسرى السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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