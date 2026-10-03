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القوات اليمنية استهدفت شركة
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القوات اليمنية استهدفت شركة "أرامكو" في الرياض: اشتعال النيران في المواقع المستهدفة

2026-10-03 22:15
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، استهداف شركة "أرامكو" في الرياض.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، إنه في إطار الرد على الاعتداءات السعودية على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة والتي بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخية، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد 1410 غارة جوية وصاروخية، "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بعدد من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض".

وأكد البيان أن العملية "حققت هدفها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة؛ إذ أدّت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة".

وأضاف أن "سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام يحتم على القوات المسلحة ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة".

وفي الختام، أشار سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن البلاد".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية الرياض
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