أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله مستمر بوصية الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، مشددًا على أن الحزب "قيادة واحدة بمنهجية واحدة وأجيال متعددة".

وفي حديث لقناة الميادين، قال فضل الله إن "حزب الله لم يكن بمقدوره أن يتفرج على مذبحة غزة"، وأن موقف الحزب في هذا الموضوع يندرج ضمن النهج الذي سار عليه الشهيدان السيدان حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وأعلن فضل الله أن هناك خطة متكاملة ستسهم في التخفيف عن الناس وأن حزب الله سيعلن عنها.

وفي ملف إعادة الإعمار، قال فضل الله إن هناك قرضًا من البنك الدولي لم يُصرف بعد، وله علاقة بمعالجة أضرار الحرب، بسبب التلكؤ المقصود في جزء منه.

وأشار إلى أن حزب الله طرح على رئيس الحكومة تجزئة ملف إعادة الإعمار، لكن هناك "تباطؤًا غير بريء في المعالجات"، مشددًا على ضرورة الانتقال من الوعود إلى الإجراءات العملية.

وفي الشأن الداخلي، شدد فضل الله على أن إدارة البلاد لا يمكن أن تقوم على استعداء شريحة واسعة من اللبنانيين، قائلًا: "ليس بالإمكان حكم البلد باستعداء نصف الشعب اللبناني"، ومتسائلًا "كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يكمل عهده في ظل الاستعصاء القائم في البلد؟"

وأعلن فضل الله استعداد حزب الله للحوار حول "استراتيجية أمن وطني" بعد الانسحاب "الإسرائيلي"، وقال: "إذا كانت السلطة عاجزة عن الحماية، فليس من حقها أن تمنع الناس من الدفاع عن نفسها".

وأكد فضل الله حرص حزب الله على بقاء العلاقات طبيعية مع التيار الوطني الحر، معلنًا الاستعداد للتعاون.

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