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اليمن| شهيدان في عدوان سعودي على تعز.. وغارات تستهدف صنعاء وصعدة
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اليمن| شهيدان في عدوان سعودي على تعز.. وغارات تستهدف صنعاء وصعدة

2026-10-04 07:00
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 أعلنت وزارة الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء ارتقاء شهيدين وجرح شخصين آخرين بغارة سعودية مُعادية من مسيّرة استهدفت مفرق طريق الأحْيوق بمديرية الوازعية غربي تعز.

وشنّت الطائرات الحربية السعودية، فجر اليوم الأحد (4 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، غارتين على صنعاء. كما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق حدودية في مديرية حَيْدان جنوب غرب محافظة صعدة.

بدورها، أفادت وكالة "سبأ" بأنّ العدوان السعودي استهدف بالصواريخ مديرية سحار غرب مدينة صعدة شمال اليمن.

وتواصل السعودية عدوانها على اليمن، مستهدفةً الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

في المقابل، تستمر القوات المسلحة اليمنية بالرد على العدوان السعودي مستهدفةً المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية.

وفي هذا الإطار، نفذت القوات المسلحة اليمنية، أمس السبت، عملية عسكرية نوعية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضربت شركة "أرامكو" في الرياض رداً على استهداف العاصمة صنعاء.

كذلك تستهدف القوات المسلحة اليمنية التحشّدات التابعة للسعودية على الأراضي اليمنية، وتفرض حصاراً على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد أنّ "مواصلة التصعيد السعودي تدفع قواتنا لرسم ملامح مختلفة لرؤية 2030".

وأكّدت وزارة الخارجية في صنعاء، أن استمرار النظام السعودي بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه العاصمة والمحافظات، "يُوجب على القوات المسلحة التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة لردعه".

الكلمات المفتاحية
اليمن أرامكو العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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