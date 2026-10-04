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فلسطين

9 شهداء في غزّة.. العدو يفجّر منازل شرق القطاع
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فلسطين

9 شهداء في غزّة.. العدو يفجّر منازل شرق القطاع

2026-10-04 11:04
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 واصل جيش الاحتلال اليوم الأحد (4 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عملياته العسكرية في قطاع غزة، في ظل خروقات متواصلة لـ"وقف إطلاق النار"، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء محمد عنان، الذي استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام، إثر استهداف شقته قرب مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، في غارة أدت حينها إلى مقتل زوجته.

في وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراحهما، هما زين الدين حمدان، الذي أصيب برصاص جيش العدو في مخيم النصيرات، ومحمد طلعت عقل من مخيم جباليا، الذي توفي متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس أواخر أيلول/سبتمبر الماضي في منطقة دير البلح.

أما في شمال القطاع، فاستشهد محمود عليان البزم متأثرًا بإصابته إثر استهدافه في محيط دوار عباس كيلاني بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وفي تطور آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه حاول اغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة علي العامودي، مشيرًا إلى أنه ما يزال ينتظر معرفة مصيره.

الإعلان جاء عقب غارة استهدفت، فجر السبت، الطابق الأرضي من مبنى سكني في منطقة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وبحسب المصادر، فإن الشهداء هم ماريا حافظ النجار وابنتها، وميساء خضر أبو داوود، وهي من مسيحيي غزة، وياسمين البوبو، وحلوم عبد الناصر البوبو، وبلال محمد عودة، البالغ من العمر 21 عامًا.

وفي وقت لاحق، نفّذ جيش الاحتلال عمليات تفجير لمبانٍ ومنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مروحية النار عدة مرات في شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصادر فلسطينية.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,445 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5,072، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء، وفقًا لوزارة الصحة، 74,228 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 175,000.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت 181 شهيدًا إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
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