تعرض 5 استطلاعات في كيان العدو فروقات حادة بين الأقطاب المتنافسة في الانتخابات "الاسرائيلية" المرتقبة، لكنها تتفق على أن المنافسة متقاربة: "الليكود" يتصدر في المتوسط بـ23 مقعدًا، و"يِشار" بـ 22.2، وكتلة اليمين تتراوح بين 49 و63 مقعدًا.



قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، تشير استطلاعات "معاريف"، والقناة 13، وقناة "كان" إلى سباق من دون حسم: "يشار" بزعامة غادي أيزنكوت يتصدر في الاستطلاعات الثلاثة، لكن أيًا من الكتلتين لا يصل إلى أغلبية 61 مقعدًا. ويضع متوسط الاستطلاعات كتلة بنيامين نتنياهو، بما في ذلك "عمخا يسرائيل" بزعامة عوفر فينتر، والمعارضة الصهيونية في تعادل يبلغ نحو 52.3 مقعدًا لكل طرف. وفي الخلفية، قد تكون الفروقات بين الاستطلاعات ومكانة الأحزاب المحيطة بنسبة الحسم هي التي تحسم المعركة على تشكيل الحكومة.

استطلاع معاريف: كتلة أحزاب اليمين تتعزز

يتضح من استطلاع "معاريف" أن الاتجاه التنازلي لـ"يشار" بزعامة غادي أيزنكوت في كتلة المعارضة مستمر. فقد تراجع الحزب هذا الأسبوع بمقعد إضافي، إلى 21 مقعدًا فقط — بانخفاض قدره 4 مقاعد خلال شهر. كما تراجع "الديمقراطيون" هذا الأسبوع بمقعد إلى 10 مقاعد. ويتضح من استطلاع معاريف أن الصهيونية الدينية- "زهوت" تراجع هو الآخر بمقعد إلى 5 مقاعد. ويتجاوز" الاحتياطيون" و"عمخا يسرائيل" هذا الأسبوع أيضًا نسبة الحسم، ويحصل كل منهما على 4 مقاعد. ويرتفع "الليكود" إلى 19 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، تحصل كتلة الائتلاف على 51 مقعدًا (49 في الاستطلاع السابق)، وكتلة المعارضة على 53 مقعدًا (55)، و"الاحتياطيون" والاقتصادية — 4 مقاعد (4)، والأحزاب العربية — 12 مقعدًا (12).

استطلاع القناة 13: أيزنكوت يضعف

يُظهر استطلاع المقاعد الذي أجرته القناة 13 أنه لو أُجريت انتخابات الكنيست الآن، لكان حزب "يشار" بزعامة غادي أيزنكوت أكبر حزب في "إسرائيل"، بـ21 مقعدًا — بانخفاض مقعد واحد مقارنة باستطلاعهانا السابق، يليه "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يرتفع بمقعد ويحصل على 19 مقعدًا.

ولا يتجاوز نسبة الحسم "الاحتياطيين-الاقتصادية" بزعامة يوعاز هندل ويرون زليخا، الذي حصل على 4 مقاعد في الاستطلاع السابق، لكنه لا يتجاوز نسبة الحسم هذه المرة، ويحصل على 2.8% من الأصوات.

خريطة الكتل: تعود كتلة نتنياهو إلى الصدارة بـ54 مقعدًا، بينما تحصل كتلة أيزنكوت على 52 مقعدًا، وفي الوسط تأتي الأحزاب العربية بـ14 مقعدًا إجمالًا.

استطلاع قناة "كان" : نتنياهو يتعزز بمقعد، وأيزنكوت وبينيت يتراجعان

لو أُجريت الانتخابات اليوم، لبقي حزب "يشار" أكبر حزب، لكنه يتراجع إلى 23 مقعدًا، بينما يتعزز "الليكود" بمقعد واحد ويرتفع إلى 21. ويتجاوز حزب "عمخا يسرائيل" نسبة الحسم.

وتضع صورة الكتل كتلة الائتلاف في تعادل مع المعارضة عند 52 مقعدًا. وفي الوسط تقف الأحزاب العربية بـ12 مقعدًا.

الخريطة السياسية عالقة

يشير متوسط الاستطلاعات الثلاثة التي أجرتها قناة "كان" والقناة 13 ومعاريف إلى تعادل بين الكتلتين: تحصل كتلة نتنياهو، التي تشمل في الحساب أيضًا "عمخا يسرائيل" بزعامة عوفر فينتر، على نحو 52.3 مقعدًا — تمامًا مثل المعارضة الصهيونية. وتحصل الأحزاب العربية مجتمعة على نحو 12.7 مقعدًا، بينما تقف قائمة هندل وزليخا، التي تُعرض منفصلة عن الكتل، عند نحو 2.7.

ويتصدر "يِشار" بزعامة غادي أيزنكوت المتوسط بنحو 21.7 مقعدًا، بفارق مقعدين عن "الليكود"، الذي يحصل على نحو 19.7. ويقف "بياحد" بزعامة نفتالي بينيت في المركز الثالث بنحو 11.7 مقعدًا، يليه "الديمقراطيون" بـ10، و"إسرائيل بيتنا" بتسعة. وتحصل "قوة يهودية" على متوسط ثمانية مقاعد، ويحصل "يهدوت هتوراه" على نحو 7.3، وشاس على سبعة، والصهيونية الدينية وزهوت على ستة.

ويحصل "عمخا يسرائيل" على ما بين أربعة وخمسة مقاعد في الاستطلاعات الثلاثة، وبمتوسط يبلغ نحو 4.3. وحتى عند إدراجه ضمن كتلة نتنياهو، تبقى الكتلة بعيدة عن أغلبية 61 مقعدًا. وفي المقابل، لا تصل أيضًا الأحزاب الأربعة في المعارضة الصهيونية إلى الأغلبية، وحتى إضافة مقاعد هندل وزليخا إليها لا ترفعها إلا إلى 55 مقعدًا في المتوسط.

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