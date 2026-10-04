أُصيب مقاتلان في جيش الاحتلال بجروح خطيرة ومتوسطة مساء يوم الجمعة، بعد أن أُلقيت قنبلة يدوية بـ"صورة غير سليمة" خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش العدو.

ونُقل الاثنان، مقاتل في الخدمة "النظامية" أُصيب بجروح خطيرة، وضابط مقاتل أُصيب بجروح متوسطة، لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام في حيفا، فيما يحقق جيش الاحتلال في ملابسات الحادثة.

بحسب الصحيفة، وقعت الحادثة قرابة الساعة 20:30 في قرية مجدل زون في جنوب لبنان. وكانت قوة من كتيبة غيفن، التي يخدم فيها خريجو دورة ضباط "باهاد 1"، وتعمل في المنطقة ضمن الفرقة 91، أثناء نشاط عملياتي، عندما ألقى أحد المقاتلين قنبلة يدوية بـ"صورة غير سليمة". ونتيجة للانفجار، أُصيب المقاتل الذي ألقى القنبلة، وكذلك مقاتل آخر كان معه. أُصيب أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة. وتلقيا علاجًا أوليًا في الميدان، ثم نُقلا إلى مستشفى رمبام.

وفي حادثة مُنفصلة وقعت أيضًا يوم الجمعة في جنوب لبنان، أفادت "يديعوت" أن 8 جنود صهاينة أصيبوا بجروح طفيفة في حادث سير عملياتي بين مركبتين.

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