كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مسؤول في جيش الاحتلال مهاجمًا الحريديم: يحوّلون الاحتياجات الأمنية إلى ورقة مساومة

عين على العدو

إثر إلقاء قنبلة بـ
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

إثر إلقاء قنبلة بـ"صورة غير سليمة".. إصابة مقاتليْن من جيش الاحتلال جنوب لبنان

2026-10-04 11:12
143

أُصيب مقاتلان في جيش الاحتلال بجروح خطيرة ومتوسطة مساء يوم الجمعة، بعد أن أُلقيت قنبلة يدوية بـ"صورة غير سليمة" خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش العدو. 

ونُقل الاثنان، مقاتل في الخدمة "النظامية" أُصيب بجروح خطيرة، وضابط مقاتل أُصيب بجروح متوسطة، لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام في حيفا، فيما يحقق جيش الاحتلال في ملابسات الحادثة.

بحسب الصحيفة، وقعت الحادثة قرابة الساعة 20:30 في قرية مجدل زون في جنوب لبنان. وكانت قوة من كتيبة غيفن، التي يخدم فيها خريجو دورة ضباط "باهاد 1"، وتعمل في المنطقة ضمن الفرقة 91، أثناء نشاط عملياتي، عندما ألقى أحد المقاتلين قنبلة يدوية بـ"صورة غير سليمة". ونتيجة للانفجار، أُصيب المقاتل الذي ألقى القنبلة، وكذلك مقاتل آخر كان معه. أُصيب أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة. وتلقيا علاجًا أوليًا في الميدان، ثم نُقلا إلى مستشفى رمبام.

وفي حادثة مُنفصلة وقعت أيضًا يوم الجمعة في جنوب لبنان، أفادت "يديعوت" أن 8 جنود صهاينة أصيبوا بجروح طفيفة في حادث سير عملياتي بين مركبتين. 

 

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
معطيات جديدة عن حجم القتلى في صفوف العدو منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023
معطيات جديدة عن حجم القتلى في صفوف العدو منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023
عين على العدو منذ ساعة
ليبرمان يطرح خطة لتفكيك السلطة وإلغاء أوسلو
ليبرمان يطرح خطة لتفكيك السلطة وإلغاء أوسلو
عين على العدو منذ ساعة
غضب في المؤسسة الأمنية والعسكرية للكيان من الإخفاق الأمني في حادثة
غضب في المؤسسة الأمنية والعسكرية للكيان من الإخفاق الأمني في حادثة "فلاي دبي"
عين على العدو منذ ساعة
لابيد: من يبقى حيًّا في عهد هذه الحكومة يعيش معجزة
لابيد: من يبقى حيًّا في عهد هذه الحكومة يعيش معجزة
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مسؤول في جيش الاحتلال مهاجمًا الحريديم: يحوّلون الاحتياجات الأمنية إلى ورقة مساومة
مسؤول في جيش الاحتلال مهاجمًا الحريديم: يحوّلون الاحتياجات الأمنية إلى ورقة مساومة
عين على العدو منذ 5 ساعات
إثر إلقاء قنبلة بـ
إثر إلقاء قنبلة بـ"صورة غير سليمة".. إصابة مقاتليْن من جيش الاحتلال جنوب لبنان
عين على العدو منذ 6 ساعات
عمدة نيويورك: نتنياهو مهندس الإبادة في غزة وتمويلها أمريكي 
عمدة نيويورك: نتنياهو مهندس الإبادة في غزة وتمويلها أمريكي 
عربي ودولي منذ يوم
الاعتداءات الصهيونية متواصلة جنوبًا.. قصفٌ وتفجيرات في عدد من البلدات
الاعتداءات الصهيونية متواصلة جنوبًا.. قصفٌ وتفجيرات في عدد من البلدات
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة