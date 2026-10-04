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وزير الحرب الأمريكي يواصل حملته لتغيير وجه الجيش
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وزير الحرب الأمريكي يواصل حملته لتغيير وجه الجيش

2026-10-04 12:32
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توقّفت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الخطاب الذي ألقاه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمام مئات الجنود الأميركيين في قاعدة في ولاية "فرجينيا"، مشيرة الى أنه كشف عن ست مبادرات.

بحسب الصحيفة، دعا هيغسيث إلى إنشاء مقر جديد مخصّص لحرب المسيّرات، والإعلان عن تقديم العطاءات لقاعدة عسكرية جديدة في الولايات المتحدة، وتحدث عن تجنيد إيلون ماسك وبالمر لاكي (وهما من أصحاب المليارات يعملان في المجال التكنولوجي)، من أجل إنتاج الجيل الجديد من الأسلحة.

كذلك لفتت الصحيفة إلى اعلان هيغسيث نيّته إنشاء مكتب عسكري حول البرامج الدينية، وتعزيز قدرة بلاده على الصمود من خلال تمتين سلاسل التوريد المحلية، وإنشاء برامج جديدة للطلاب العسكريين في 5 جامعات قال إنها ليست تحت هيمنة عقيدة الـ"woke" الليبرالية، وهي عبارة تستخدم لوصف الوعي بالقضايا الاجتماعية والتمييز العنصري.

وفق الصحيفة، حمل خطاب هيغسيث عنوان "حالة القوات"، وجاء بعد محاضرة ألقاها قبل حوالي عام امام كبار الجنرالات الأميركيين. أما هذه المرة، فكان الحاضرون من الضباط من الرتبة المتوسطة والقادة من الرتب المجندة، وقد هاجم مجددًا بيروقراطية البنتاغون ووسائل الإعلام الأميركية والسياسيين من المعسكر "الليبرالي".

كذلك نبّهت الصحيفة إلى أن الخطاب جاء قبل الانتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
 

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