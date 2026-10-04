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استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق
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عربي ودولي

استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق

2026-10-04 13:17
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أعلن رئيس هيئة الطيران المدني في الجمهورية الاسلامية أبوذر شيرودي عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد عبر الخطوط الجوية الإيرانية والعراقية.

شيرودي دعا المسافرين إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الرحلات ومواعيدها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات الطيران المعنية، أو من خلال منصات المعلومات في مطارات المغادرة، وذلك قبل التوجه إلى المطار.

كما نصح المسافرين الراغبين في السفر إلى مطار النجف الأشرف، بحجز تذاكرهم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات الطيران أو من خلال منصات البيع المعتمدة والموثوقة، مع التأكيد على أهمية التحقق من تفاصيل الرحلات ومواعيدها لضمان دقة المعلومات.

بدورها، أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، استئناف الرحلات الجوية مع إيران اليوم الأحد بواقع 3 رحلات مسائية.

وجاء في بيان لإدارة المطار "من المؤمل أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدًا تدريجيًا وتصاعديًا خلال الأيام المقبلة، وفقًا لجداول شركات الطيران".

الكلمات المفتاحية
العراق النجف الاشرف إيران
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