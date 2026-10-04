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إيران

نائب الشؤون التنسيقية في فيلق القدس: سنواجه الأمريكيين اذا شنّوا هجومًا بريًا
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إيران

نائب الشؤون التنسيقية في فيلق القدس: سنواجه الأمريكيين اذا شنّوا هجومًا بريًا

2026-10-04 14:15
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قال نائب الشؤون التنسيقية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الاسلامي العميد إيرج مسجدي قائلاً : "إذا أقدم الأمريكيون على أي تحرك، فإن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة سيدخلان ساحة المعركة بقوة، وسيواجه العدو الهزيمة بالتأكيد".

وأشار الى أن "محور المقاومة تحول اليوم إلى قوة ذات قدرات عالية وعنصر مؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية؛ فهو ليس كيانًا يضعف بسبب ضراوة الحرب أو استشهاد بعض القادة".

وشدد العميد مسجدي على أن "حركة المقاومة، شأنها شأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُعد قوة قوية ومزدهرة ومتنامية. فالجمهورية الإسلامية اليوم أقوى مما كانت عليه في العقود الماضية، وينطبق الأمر ذاته على حركة المقاومة".

وتابع نائب منسق فيلق القدس قائلًا: "الحرب تشهد تقدمًا وتراجعًا، وتقع فيها خسائر بشرية، بما في ذلك الاستشهاد، فهذه هي طبيعة الحروب. ومع ذلك، فإن حركة المقاومة الإسلامية في المنطقة تشكل اليوم قوة مقتدرة لا يمكن لـ "الاستكبار العالمي" أو الصهيونية إضعافها".

وفي معرض إشارته إلى تهديدات الأمريكيين بشن هجوم بري على إيران وجاهزية فيلق القدس لمواجهة الخصم، صرح: "إذا أقدم الأمريكيون على أيّ تحرك، فإن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة سيدخلان ساحة المعركة بقوة، وسيُهزم العدو حتمًا، ولذلك، إذا كان لديهم أدنى قدر من التعقّل، فلن يرتكبوا مثل هذه الحماقة".

الكلمات المفتاحية
إيران الحرس الثوري
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