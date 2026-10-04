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عين على العدو

لابيد: من يبقى حيًّا في عهد هذه الحكومة يعيش معجزة
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عين على العدو

لابيد: من يبقى حيًّا في عهد هذه الحكومة يعيش معجزة

2026-10-04 15:19
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هاجم زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد حكومة الاحتلال على خلفية حادثة طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، متهمًا إياها بالتنصل من المسؤولية، ومطالبًا بضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث.

وقال لابيد، في مقابلة مع إذاعة "كان"، إن الحكومة حوّلت التهرب من المسؤولية إلى نهج ثابت، مضيفًا أن المسؤولين يتنصلون من مسؤولياتهم عند وقوع إخفاق، ثم يسارعون إلى الظهور والتقاط الصور مع "الإسرائيليين" الذين ينجحون في إنقاذ الموقف.

وانتقد لابيد تصريحات وزيرة المواصلات في الكيان ميري ريغيف، التي حمّلت الجهات الأمنية مسؤولية أمن الرحلات الجوية الأجنبية.

لابيد تطرق إلى التهديدات الخارجية، معتبرًا أن مسؤولية منع استهداف الطائرات أو المساس بالانتخابات أو تكرار عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر تقع على عاتق الحكومة، واتهم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالفشل في أداء هذه المسؤوليات.

كذلك قال لابيد إن حزب "معًا" برئاسة نفتالي بينيت سيفعل كل ما بوسعه لمنع إقامة حكومة تناوب، مضيفًا أن تجربة الماضي أثبتت أن مثل هذه الحكومة ستؤدي إلى الشلل ولن تنجح في تجنيد حتى جندي حريدي واحد.

وختم لابيد: "نحن نعيش فعلًا في فترة من المعجزات، فإذا بقيت على قيد الحياة في عهد هذه الحكومة، فهذه معجزة". 

 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني يائير لابيد
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