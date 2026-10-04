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عين على العدو

ليبرمان يطرح خطة لتفكيك السلطة وإلغاء أوسلو
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عين على العدو

ليبرمان يطرح خطة لتفكيك السلطة وإلغاء أوسلو

2026-10-04 15:54
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في ظل تصاعد طروحات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم مستقبل الضفة الغربية وفرض وقائع سياسية وميدانية جديدة، يطرح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رؤية تقوم على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، بما يكرّس سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من الضفة ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

ووفق ما أورده موقع "دفار"، فإن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، نشر اليوم الأحد (4 تشرين الأول 2026) خطة شاملة لحزبه بشأن مستقبل الضفة الغربية.

طبقًا لخطة ترامب، يجب الفصل بين غزة والضفة، حيث ينبغي العمل على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وترسيخ تواصل إقليمي "إسرائيلي" بين كتل الاستيطان، ونقل المناطق "A" و"B" إلى السيطرة الأردنية. 

وفي الخطة، يوضح أنه في مواجهة الرأي العام العالمي، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية هو خطوة شبه حتمية: "إذا لم نبادر نحن ونأخذ زمام المبادرة بأيدينا، فسنحصل على دولة فلسطينية واحدة تحت سيطرة حماس"، وفق تعبير الموقع.

وبحسب الموقع، فقد شدد ليبرمان على أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليس شريكًا ذا صلة للتعاون، قائلًا: "أود أن أذكّر أن الحديث يدور عن منكر محرقة مزمن لم يتراجع عن ذلك قط، ورفض إدانة "مذبحة" 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأنه خلافًا لاتفاقيات أوسلو، التي تسمح للسلطة الفلسطينية بالاحتفاظ بقوة شرطة تضم 12 ألف مسلح في الضفة الغربية، فقد زاد القوة المسلحة إلى نحو 60 ألفًا"، على حدّ قوله. 

وأضاف: "أبو مازن مسؤول عن التحريض الجامح ضد "إسرائيل"، الذي يبدأ من الصف الأول في نظام التعليم الفلسطيني، وفي وسائل الإعلام التابعة للسلطة وينتهي بدعاوى كاذبة ضد "إسرائيل" وجنود الجيش "الإسرائيلي" في المحكمة الدولية في لاهاي وفي مؤسسات دولية أخرى. وهو يحوّل كل شهر نحو نصف مليار شيكل إلى عائلات منفذي العمليات".

ليبرمان اعتبر أن "الموافقة التي منحها نتنياهو لإجراء انتخابات البرلمان في السلطة الفلسطينية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، تعطي حماس الضفة على طبق من فضة"، وتابع: "الاعتراف بدولة فلسطينية أمر لا مفر منه بسبب فقدان الدعم لـ "إسرائيل" في الرأي العام الأميركي. لذلك، إذا لم نحدد الهدف النهائي ولم نبادر نحن، فإن مستقبلنا سيُحدد على يد الآخرين"، موضحًا أنه "طالما أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في منصبه، فسيبقى لـ "إسرائيل" الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، والضمان بأن الولايات المتحدة ستعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية من دون تنسيق مع "إسرائيل". ومع ذلك، بعد نحو عامين وقليل، مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، جمهوريًا كان أو ديمقراطيًا، ستعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية وستبادر إلى قرار في مجلس الأمن يحولها إلى عضو كامل في الأمم المتحدة".

ووفق ليبرمان، هناك 4 خيارات للتعامل مع القضية الفلسطينية ومع مستقبل الضفة الغربية:

الأول: خيار بن غفير وسموتريتش و"شباب التلال"، فرض السيادة "الإسرائيلية" على جميع أراضي الضفة وقطاع غزة، الثاني: خيار يائير غولان - العودة إلى حدود 67، بما في ذلك في القدس، وإقامة دولة فلسطينية في كامل المنطقة، الثالث: خيار نتنياهو - مواصلة سياسة الاحتواء لمدة نحو عامين ونصف، حتى تفرض الولايات المتحدة على "إسرائيل" دولة فلسطينية، الرابع: مبادرة "إسرائيلية" تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، وتفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الضفة الغربية اتفاقية أوسلو أفيغدور ليبرمان
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