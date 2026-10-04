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المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز
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عربي ودولي

المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز

2026-10-04 17:20
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أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، عن "استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشُّدات العدو السعودي".

ووجّه المشاط، في بيان، الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، القائم بأعمال محافظ محافظة تعز أحمد المساوى بـ"تفعيل آلية العفو الرئاسي، كما حصل في مديريات الساحل الغربي".

وأكّد المشاط أنّ "القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يُعِقْ مهمتها في ضرب تحشُّدات العدو السعودي"، مشدّدًا على أنّ "القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم".

في سياق متصل، شكر المشاط "العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي".

كما أشاد بـ"وعي أبناء تعز بمؤامرات العدو التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن مهدي المشاط تعز
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