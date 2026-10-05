كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي العدوان على غزّة متواصل.. 4 شهداء وعمليات نسف في المناطق الصفراء

عين على العدو

تحدي
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تحدي "المنفّذ المنفرد" يربك المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية

2026-10-05 10:38
179

 رأى مراسل شؤون الضفة الغربية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوتام داشا، أن التهديد الذي يشغل المؤسسة الأمنية "الإسرائيلي" بعد العمليات الأخيرة في الضفة الغربية يتمثل في "منفّذ" يعمل بمفرده، من دون خلية أو تنسيق، وأحيانًا من دون أن يترك تقريبًا أي أثر استخباري.

ويقول مسؤول أمني رفيع المستوى في المنطقة إن إحباط عملية يصبح "صعبًا جدًا" عندما لا تكون هناك معرفة مسبقة بأنها على وشك الحدوث. ففي مواجهة خلية منظمة، يمتلك الجيش "الإسرائيلي" والشاباك نقاط ارتكاز استخبارية، إذ إن إنشاء بنية تحتية لتنفيذ عمليات يتطلب تجنيد أشخاص، وإدخال أسلحة، وتحويل أموال، وعقد لقاءات وتدريبات، وأحيانًا تلقي توجيهات. ويمكن لكل مرحلة من هذه المراحل أن تترك بصمة استخبارية، بما يتيح للأجهزة الأمنية العمل على أساسها.

ويقول المسؤول الأمني: "من أجل إحباط عملية، نحتاج إلى مؤشر، وعندما يكون هناك مؤشر، نُحبطها بصورة لافتة". ويضيف أنه خلال العام الماضي لم تنجح أي خلية في اختراق خطوط الدفاع وتنفيذ عملية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات نفذها منفّذون منفردون.

أما في مواجهة "المنفّذ المنفرد"، فتختلف الصورة بصورة كبيرة. فالشخص الذي لا يشارك آخرين، ولا يجند خلية، ولا يحتاج إلى تنسيق، يقلّص بدرجة كبيرة نقاط الاحتكاك مع الأجهزة الاستخبارية. فلا توجد مكالمة هاتفية استثنائية، ولا شريك يمكن أن ينكشف، وأحيانًا لا يوجد حتى فارق زمني بين اتخاذ قرار تنفيذ العملية وبين الانطلاق لتنفيذها.

ويقول المسؤول: "في معظم الحالات لا يوجد مؤشر ولا شركاء". ويوضح أن الغالبية العظمى من هؤلاء يتخذون القرار في اللحظة الحاسمة، سواء أثناء قيادة سيارة ورؤية "إسرائيلي" ثم اتخاذ قرار بدهسه، أو الوصول إلى المكان وهم يحملون سكينًا.

ولا يكشف السلاح دائمًا عن النوايا. ويوضح المسؤول أن الحصول على مؤشر يصبح أسهل قليلًا عندما يتعلق الأمر بالأسلحة، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود كمية كبيرة جدًا من الأسلحة غير القانونية في "يهودا" و"السامرة"، ومنها بندقية "كارلو" التي تُصنع في ورش الخراطة داخل القرى الفلسطينية، ما يجعل من الصعب معرفة متى يكون السلاح مخصصًا لتنفيذ عملية.

وتزداد المخاوف خلال فترات الاحتكاك المرتفع، ولا سيما مع موسم قطف الزيتون الذي يجمع كل عام "إسرائيليين" وفلسطينيين في مناطق مفتوحة، تكون أحيانًا على مسافة قصيرة من المستوطنات ومحاور التحرك. وقد بدأ الموسم هذا العام بعد سلسلة من العمليات، الأمر الذي دفع إلى توسيع الاستعدادات العسكرية.

ويقدّر الجيش "الإسرائيلي" أيضًا أن العمليات "الناجحة" قد تؤثر في منفّذين آخرين وتدفعهم إلى تقليدها، ولذلك صدرت دعوات إلى الامتناع عن نشر مقاطع فيديو للعمليات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهة شخص لا تتوافر عنه معلومات ملموسة، ينتقل جزء كبير من الجهد الأمني إلى العمل الدفاعي في الميدان، عبر الحواجز والتفتيش والدوريات وحماية محاور المواصلات والمستوطنات، إلى جانب رصد السلوك غير المعتاد والاستجابة السريعة عند بدء الحادثة. وهذا ما يفسر حجم القوات الاستثنائي المنتشر حاليًا في المنطقة.

ومنذ بداية العام، جرى توسيع نشاط الفرقة 96، التي أُنشئت للمنطقة الحدودية الشرقية وعُزّزت بكتائب احتياط وقوات نظامية، فيما واصلت فرقة "يهودا" و"السامرة" نشاطها الهجومي في المدن والقرى. وبعد العمليات الأخيرة، أمر رئيس هيئة الأركان، الفريق إيال زمير، بتفعيل قيادة الفرقة 98 أيضًا.

وتولت الفرقة مسؤولية لواءي يهودا وعتصيون، من الجنوب إلى القدس، بينما واصلت فرقة يهودا والسامرة قيادة المناطق الواقعة شمال المدينة. وخلال الأعياد، عملت في المنطقة 27 كتيبة، عشر منها في منطقة التماس، فيما أُقيمت فعاليات العيد والرحلات والزيارات إلى مواقع التراث تحت حراسة مشددة.

ويقول المسؤول الأمني إن "يهودا والسامرة منطقة شاسعة جدًا، ومعظم المواطنين في الدولة لا يدركون إلى أي حد هي شاسعة". ويضيف أن الجيش "الإسرائيلي"، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة في غزة ولبنان وسوريا، لا يستطيع تركيز جميع قواته هناك، ومع ذلك توجد في المنطقة قوات أكثر مما كان موجودًا فيها طوال فترة طويلة.

لكن حتى وجود عدة قيادات للفرق وعشرات الكتائب، إلى جانب الاعتقالات الليلية والنيران من الجو، لا يحل مشكلة المنفّذ المنفرد. فقد تزيد هذه الإجراءات احتمال توقيفه عند حاجز، أو رصده على أحد محاور الحركة، أو الوصول بسرعة أكبر إلى موقع الحادثة، لكنها لا تستطيع إنتاج إنذار استخباري بشأن فكرة احتفظ بها شخص لنفسه.

ومع انقضاء الأعياد وتراجع كثافة المتنزهين، يبقى موسم قطف الزيتون في ذروته. وفي ظل ذلك، ستحاول المؤسسة الأمنية منع السيناريو الأكثر صعوبة بالنسبة إليها: ليس خلية كبيرة يمكن تفكيكها، بل شخص واحد، وقرار واحد، ونافذة زمنية قصيرة جدًا يتعين خلالها رصده قبل أن يبدأ في تنفيذ عمليته.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني القدس المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
جيش الاحتلال يطلق النار مرتين خلال يوم على
جيش الاحتلال يطلق النار مرتين خلال يوم على "مشتبه فيهم" اقتربوا من موقعه جنوب سورية
عين على العدو منذ 4 ساعات
أشكنازي يقر: الجيش
أشكنازي يقر: الجيش "الإسرائيلي" ينهار من كثرة المهام والأزمات المعيشية تتفاقم
عين على العدو منذ 10 ساعات
بعد 3 سنوات من الحرب.. الاحتلال يقرّ: حماس لا تزال صامدة في غزة
بعد 3 سنوات من الحرب.. الاحتلال يقرّ: حماس لا تزال صامدة في غزة
عين على العدو منذ 10 ساعات
تحدي
تحدي "المنفّذ المنفرد" يربك المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
500 دبلوماسي سابق يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع استيطاني في الضفة الغربية
500 دبلوماسي سابق يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع استيطاني في الضفة الغربية
عربي ودولي منذ 27 دقيقة
مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي
مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي
خاص العهد منذ 6 ساعات
كاتب أميركي: عصر نفوذ
كاتب أميركي: عصر نفوذ "AIPAC" انتهى ودعم "إسرائيل" بات عبئًا سياسيًا على واشنطن
ترجمات منذ 6 ساعات
فضل الله: تعزيز حضور الدولة في الجنوب يبدأ بطرد الاحتلال وحماية السيادة
فضل الله: تعزيز حضور الدولة في الجنوب يبدأ بطرد الاحتلال وحماية السيادة
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة