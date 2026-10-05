واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في اليوم الـ363 من سريان الاتفاق، مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإصابة آخرين جراء إطلاق النار والقصف "الإسرائيلي". واستشهد محمد الدبس متأثرًا بإصابته برصاص الجيش "الإسرائيلي" في محيط مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة.

كما استشهد الشاب صقر القيسي في غارة نفذتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة في محيط منطقة الحاووز جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أصيب عشرة فلسطينيين آخرين، بينهم نازحون من مدينة رفح، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج.

وفي السياق، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد الطفلة سها ناصر، البالغة ستة أعوام، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء إطلاق النار "الإسرائيلي" داخل خيمة نزوحها في منطقة وادي السلقا جنوب دير البلح.

وفي جنوب القطاع أيضًا، استشهد معاذ أبو نصيرة، البالغ 36 عامًا، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفته في شارع المكب قرب منطقة أصداء شمالي خان يونس، فيما أصيب أربعة فلسطينيين في قصف استهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم الإثنين (5 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، نفذ الجيش "الإسرائيلي" ثلاث عمليات نسف استهدفت مباني في المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" قذائف باتجاه سواحل مدينتي رفح وخان يونس، في استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات 1454 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5090، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 74,237 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 175,206.

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