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لبنان

"عهدُنا.. عزمٌ وثبات": احتفال قرآني وإنشادي يجدد العهد والثبات

2026-10-05 13:04
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إحياءً للذكرى السنوية الثانية للأمينين العامّين (رض)، أقامت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية، برعاية مسؤولة وحدة العمل النسائي الحاجة أمل القطان، الاحتفال التكريمي القرآني والإنشادي "عهدُنا.. عزمٌ وثبات"، الذي أحياه كورال طوى الفني في مجمع الإمام المهدي (عج) – الغازية بحضورٍ حاشد.

تضمّن الاحتفال فقراتٍ متنوّعة، استُهلّت بـالكورال القرآني، تلاه الكورال الإنشادي الذي قدّم عددًا من الأناشيد، من بينها "كيف رحلت" و"يا عزيز الروح" و"يشبه الندى"، وسط تفاعل لافت من الحضور، ولا سيما خلال ترديد هتاف "أين نصـر الله أين..".

وألقت مسؤولة وحدة العمل النسائي الحاجة أمل القطان كلمةً تناولت فيها أهمية الصبر والثبات، وتوقفت عند تضحيات عوائل الشهداء وما تحمله من معانٍ ومسؤوليات.

واختُتم الاحتفال بقسم العهد، الذي حمل في كلماته معاني التمسّك بالحق، ونصرة الراية، وتجديد الالتزام بالسير على هذا النهج، وصولًا إلى إعلان الثبات على هذا الطريق "منذُ خُلِقنا… حتّى اللحدِ، عهدًا إنّا جندُ المهدي".
 

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السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله الهيئات النسائية في حزب الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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