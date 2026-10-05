اختتمت الهيئات النسائية في حزب الله في قطاع صيدا فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية لشهادة سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، تحت شعار "عهدنا عزم وثبات"، بسلسلة واسعة ومتنوعة من الأنشطة التي أقيمت في صيدا وبلدات الجوار، والتي تجاوز عددها 73 نشاطًا، وتنوّعت بين مجالس العزاء، والولائم، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية، إلى جانب المبادرات التكافلية والخدماتية، فيما شاركت المطابخ التي تتولى توزيع الوجبات على المتعففين في مختلف البلدات بإحياء المناسبة، من خلال إعداد وتوزيع الطعام على حب السيدين الشهيدين تأكيدًا على قيم العطاء والتكافل والوفاء.

وفي الجانب الاجتماعي، شملت الفعاليات توزيع عدد من الحصص الغذائية والتموينية والملابس على العائلات المحتاجة، إضافة إلى تأمين أدوات كهربائية لعائلات متعففة نازحة في صيدا وبلدات الجوار في إطار تعزيز روح التكافل الاجتماعي والوقوف إلى جانب العائلات في مختلف الظروف.

ومع انطلاق العام الدراسي، أولت الهيئات النسائية اهتمامًا خاصًا لدعم الطلاب والعائلات، فتم تأمين وتوزيع مئات الحصص من القرطاسية في عدد من بلدات قطاع صيدا، مساهمةً في تخفيف الأعباء عن العائلات وتأمين المستلزمات المدرسية للأطفال.

كذلك، شهدت الفعاليات إقامة معارض خاصة بالسيدين الشهيدين في عبرا وزغدرايا، تميّزت بتنوع مضامينها وفقراتها، فتضمنت زوايا صحية، وعرضًا للمنتوجات، وفطورًا صباحيًا، وأعمالًا فنية، إلى جانب مشاركات وأنشطة من الجمعيات ونوادي رياحين الزهراء، بما أضفى على المناسبة طابعًا تفاعليًا وثقافيًا واجتماعيًا متنوعًا.

وفي المجال الإعلامي والتوعوي، أقيمت ندوات متخصصة حول الحرب الإعلامية وسبل مواجهتها، انطلاقًا من ضرورة امتلاك أدوات الوعي والمواجهة في وجه التضليل والتحريف، وتجسيدًا للتوصيات التي شدّد عليها سيد شهداء الأمة في ضرورة الاستعداد لهذه المعركة الإعلامية وتعزيز الوعي لدى المجتمع.

وكان لزيارة مركز سيد الشهداء حضور بارز ضمن برنامج الفعاليات، في تجديد للعهد والوفاء، واستحضار لسيرة الشهداء وتضحياتهم، وتعزيزًا لثقافة حفظ الأمانة التي تركوها. كما تخللت البرنامج زيارة إلى مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، إلى جانب مجموعة من المحاضرات واللقاءات والأنشطة الثقافية والتربوية المتنوعة بمشاركة كليّة بلغت 7273 أختًا.

وبهذه الفعاليات المتنوعة، تؤكد الهيئات النسائية أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على إحياء الذكرى، بل يتجسد في العمل والعطاء وخدمة الناس، وترسيخ الوعي، وحفظ الوصية، ومواصلة المسيرة تحت شعار "عهدنا عزم وثبات".

الكلمات المفتاحية