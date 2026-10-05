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شهيدتان في عدوان سعودي على اليمن.. والقصف يستهدف صنعاء وصعدة
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عربي ودولي

شهيدتان في عدوان سعودي على اليمن.. والقصف يستهدف صنعاء وصعدة

2026-10-05 16:02
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 استشهدت طالبة وأصيبت اثنتان أخريان جراء غارة سعودية مُعادية على منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمحافظة صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء استشهاد امرأة جراء غارة سعودية استهدفت مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي السياق، نفّذت السعودية غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شنت غارات على مديريات سحار والصفراء وكتاف والبقع وآل سالم وجنوب مدينة صعدة، شمالي اليمن.

كذلك، شنت غارات جوية على محافظة صعدة شمالي اليمن.

ويوم أمس، شنّت القوات السعودية سلسلة غارات جوية على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق حدودية في محافظة صعدة.

وتواصل السعودية عدوانها على اليمن، مستهدفةً الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب، ما يسفر عن شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

في المقابل، تستمر القوات المسلحة اليمنية في الرد على العدوان السعودي، مستهدفةً المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية، والتحشدات العسكرية التابعة للسعودية على الأراضي اليمنية.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن صعدة صنعاء
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