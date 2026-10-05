في مشهد يعكس ثبات الوجدان الشعبي المغربي وتضامنه المطلق مع القضايا المصيرية للأمة، شهدت مختلف المدن المغربية موجة عارمة من الاحتجاجات والوقفات الشعبية الحاشدة، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والجبهة المغربية لرفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.



الغضب الشعبي: من بوفكران إلى تارودانت

تجسدت هذه الوقفات بوضوح في عدد من المدن والمناطق، ففي مدينة بوفكران، انتظمت حشود غفيرة رافعة شعارات التنديد بما يتعرض له قطاع غزة الأبي والضفة الجريحة وكامل أرض فلسطين من حرب إبادة وتجويع وسط صمت دولي مطبق.

وفي قلب سوس العالمة وتارودانت احتشد المئات بساحة مسجد أبو بكر الصديق (سيدي بلقاس)، مجددين العهد مع القضية الفلسطينية، ومنددين بالتخاذل والخذلان العربي والدولي تجاه دماء الأبرياء وحصار القطاع.



رفض لرفع التمثيل الدبلوماسي

لا تأتي هذه الاحتجاجات بمعزل عن السياق السياسي الراهن، إذ تنفجر هذه الموجة الغاضبة تزامنًا مع التطورات الأخيرة المتعلقة برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الرباط ودولة الاحتلال الصهيونية وتبادل السفراء، وهو ما قوبل برفض شعبي وقانوني قاطع.

وفي هذا السياق، وثقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة زخمًا احتجاجيًا غير مسبوق شمل عشرات المدن مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير ووجدة، حيث انتظمت أكثر من 76 فعالية احتجاجية متزامنة في 45 مدينة. وأكد المحتجون أن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع يمثلان ثوابت وطنية وشعبية راسخة لا تقبل المساومة.



أصوات الحق

أكد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لموقع العهد الإخباري أن مسار التطبيع الصهيوني وضع المغرب في قلب "معادلة ملغومة" ومخاطر حقيقية تخترق مختلف القطاعات وتهدد تماسك الدولة والمجتمع.

وأوضح ويحمان في تصريحات ومواقف معبرة عن النبض الشعبي أن هناك أقلية تحاول فرض أجندات لا تتماشى مع الإرادة الساحقة والوجدان الجارف للشعب المغربي الرافض لكل أشكال الاختراق الصهيوني. واعتبر أن المسيرات الشعبية اليوم تتجاوز مجرد التضامن الظرفي إلى معركة وجودية لحماية الوطن ومؤسساته وتأكيد استقلالية قراره الوطني. وشدد على أن الشارع المغربي باق في الميدان حتى إسقاط كل اتفاقيات العار التي ترهن سيادة البلاد ومستقبلها.



تحدي القيود والإصرار الميداني

على الرغم من التضييق الأمني والقيود التي واجهتها بعض الوقفات في بعض المحطات كما حدث في طنجة حين تجمّع المئات رغم قرار المنع وما تبع ذلك من توقيفات، أثبت الشعب المغربي مجددًا إصراره على مواصلة الضغط الميداني وإعلاء صوته لنصرة الحق الفلسطيني ورفض أي تقارب مع "الكيان الصهيوني".

في سياق متصل باستمرار الزخم النضالي، أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع نداءً عاجلًا دعت فيه عموم المواطنين وهيئات الشعب المغربي الحي إلى المشاركة القوية والكثيفة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الرباط هذه الفعالية المركزية أمام مقر البرلمان، وذلك بعد غدٍ الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 تخليدًا للذكرى الثالثة لانطلاق ملحمة "طوفان الأقصى"، وتأكيدًا على متانة الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني واستمرار المعركة ضد التطبيع حتى إسقاطه.

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