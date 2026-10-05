كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الخطيب يؤكد من البقاع وحدة الموقف الشيعي: ثمة من يريد إثارة التفرقة والحساسيات

خاص العهد

مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي

2026-10-05 16:08
121
عبير قاسم - مراسل
233 مقالاً

في مشهد يعكس ثبات الوجدان الشعبي المغربي وتضامنه المطلق مع القضايا المصيرية للأمة، شهدت مختلف المدن المغربية موجة عارمة من الاحتجاجات والوقفات الشعبية الحاشدة، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والجبهة المغربية لرفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.


الغضب الشعبي: من بوفكران إلى تارودانت
تجسدت هذه الوقفات بوضوح في عدد من المدن والمناطق، ففي مدينة بوفكران، انتظمت حشود غفيرة رافعة شعارات التنديد بما يتعرض له قطاع غزة الأبي والضفة الجريحة وكامل أرض فلسطين من حرب إبادة وتجويع وسط صمت دولي مطبق.
وفي قلب سوس العالمة وتارودانت احتشد المئات بساحة مسجد أبو بكر الصديق (سيدي بلقاس)، مجددين العهد مع القضية الفلسطينية، ومنددين بالتخاذل والخذلان العربي والدولي تجاه دماء الأبرياء وحصار القطاع.


رفض لرفع التمثيل الدبلوماسي
لا تأتي هذه الاحتجاجات بمعزل عن السياق السياسي الراهن، إذ تنفجر هذه الموجة الغاضبة تزامنًا مع التطورات الأخيرة المتعلقة برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الرباط ودولة الاحتلال الصهيونية وتبادل السفراء، وهو ما قوبل برفض شعبي وقانوني قاطع.
وفي هذا السياق، وثقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة زخمًا احتجاجيًا غير مسبوق شمل عشرات المدن مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير ووجدة، حيث انتظمت أكثر من 76 فعالية احتجاجية متزامنة في 45 مدينة. وأكد المحتجون أن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع يمثلان ثوابت وطنية وشعبية راسخة لا تقبل المساومة.


أصوات الحق
أكد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لموقع العهد الإخباري أن مسار التطبيع الصهيوني وضع المغرب في قلب "معادلة ملغومة" ومخاطر حقيقية تخترق مختلف القطاعات وتهدد تماسك الدولة والمجتمع.
وأوضح ويحمان في تصريحات ومواقف معبرة عن النبض الشعبي أن هناك أقلية تحاول فرض أجندات لا تتماشى مع الإرادة الساحقة والوجدان الجارف للشعب المغربي الرافض لكل أشكال الاختراق الصهيوني. واعتبر أن المسيرات الشعبية اليوم تتجاوز مجرد التضامن الظرفي إلى معركة وجودية لحماية الوطن ومؤسساته وتأكيد استقلالية قراره الوطني. وشدد على أن الشارع المغربي باق في الميدان حتى إسقاط كل اتفاقيات العار التي ترهن سيادة البلاد ومستقبلها.


تحدي القيود والإصرار الميداني
على الرغم من التضييق الأمني والقيود التي واجهتها بعض الوقفات في بعض المحطات كما حدث في طنجة حين تجمّع المئات رغم قرار المنع وما تبع ذلك من توقيفات، أثبت الشعب المغربي مجددًا إصراره على مواصلة الضغط الميداني وإعلاء صوته لنصرة الحق الفلسطيني ورفض أي تقارب مع "الكيان الصهيوني".
في سياق متصل باستمرار الزخم النضالي، أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع نداءً عاجلًا دعت فيه عموم المواطنين وهيئات الشعب المغربي الحي إلى المشاركة القوية والكثيفة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الرباط هذه الفعالية المركزية أمام مقر البرلمان، وذلك بعد غدٍ الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 تخليدًا للذكرى الثالثة لانطلاق ملحمة "طوفان الأقصى"، وتأكيدًا على متانة الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني واستمرار المعركة ضد التطبيع حتى إسقاطه.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المغرب التطبيع الضفة الغربية قطاع غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
في ذكرى السيدين الشهيدين.. لقاء شبابي في دير قانون حول شخصيتهما القيادية
في ذكرى السيدين الشهيدين.. لقاء شبابي في دير قانون حول شخصيتهما القيادية
خاص العهد منذ 5 ساعات
مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي
مسيرات الغضب تتصاعد تضامنًا مع غزة ورفضًا لرفع التمثيل الدبلوماسي
خاص العهد منذ 6 ساعات
أجيال السيد على عهده... سنكمل مسيرتك
أجيال السيد على عهده... سنكمل مسيرتك
خاص العهد منذ 6 ساعات
حين تنزح المدرسة مع طلابها.. مدارس الجنوب تتمسّك بالتعليم
حين تنزح المدرسة مع طلابها.. مدارس الجنوب تتمسّك بالتعليم
خاص العهد منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
500 دبلوماسي سابق يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع استيطاني في الضفة الغربية
500 دبلوماسي سابق يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع استيطاني في الضفة الغربية
عربي ودولي منذ 30 دقيقة
حماس: 1050 معلّمًا استشهدوا و90% من تعليم غزة دُمّر
حماس: 1050 معلّمًا استشهدوا و90% من تعليم غزة دُمّر
فلسطين منذ ساعة
توغل
توغل "إسرائيلي" جديد في ريف دمشق واستهداف المزارعين بالنيران
عربي ودولي منذ ساعة
235 صيادًا شهيدًا و1810 مراكب مدمرة.. الاحتلال يفتك بقطاع الصيد في غزة
235 صيادًا شهيدًا و1810 مراكب مدمرة.. الاحتلال يفتك بقطاع الصيد في غزة
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة