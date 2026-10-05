حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اللواء محسن رضائي من أن أي خطأ مقبل للعدو سيخلق جبهات جديدة وسيترتب عليه مفاجآت أكبر من المفاجآت السابقة.



وكتب اللواء رضائي على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن كل خطأ في الحسابات يرتكبه العدو ضد إيران قد يجلب له هزيمة نكراء؛ والخطأ القادم سيعقبه جبهات جديدة ومفاجآت أكبر".

وأكد اللواء رضائي في تدوينته أنه "في ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة المعظم (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)، ومواكبة الشعب الإيراني صانع التاريخ، وتنسيق جميع أركان النظام، ستجتاز إيران هذه الظروف المعقدة بكل اقتدار".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أكد مؤخرًا، في معرض رده على أوهام ترامب الإرهابي والمجرم، أن إيران هي من ستصنع الواقع.

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