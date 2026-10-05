كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي 500 دبلوماسي سابق يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع استيطاني في الضفة الغربية

إيران

اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة
🎧 إستمع للمقال
إيران

اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة

2026-10-05 21:48
53

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اللواء محسن رضائي من أن أي خطأ مقبل للعدو سيخلق جبهات جديدة  وسيترتب عليه مفاجآت أكبر من المفاجآت السابقة.


وكتب اللواء رضائي على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن كل خطأ في الحسابات يرتكبه العدو ضد إيران قد يجلب له هزيمة نكراء؛ والخطأ القادم سيعقبه جبهات جديدة ومفاجآت أكبر".

وأكد اللواء رضائي في تدوينته أنه "في ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة المعظم (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)، ومواكبة الشعب الإيراني صانع التاريخ، وتنسيق جميع أركان النظام، ستجتاز إيران هذه الظروف المعقدة بكل اقتدار".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أكد مؤخرًا، في معرض رده على أوهام ترامب الإرهابي والمجرم، أن إيران هي من ستصنع الواقع.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محسن رضائي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة
اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة
إيران منذ 35 دقيقة
عراقجي: إيران جادّة في مسار الدبلوماسية وكذلك في الدفاع عن نفسها
عراقجي: إيران جادّة في مسار الدبلوماسية وكذلك في الدفاع عن نفسها
إيران منذ 3 ساعات
أكثر من 30 قمرًا صناعيًا قيد التصنيع في إيران
أكثر من 30 قمرًا صناعيًا قيد التصنيع في إيران
إيران منذ 5 ساعات
اللواء حاتمي: سنوجه للعدو ردًّا ساحقًا على أي خطأ جديد
اللواء حاتمي: سنوجه للعدو ردًّا ساحقًا على أي خطأ جديد
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة
اللواء رضائي: الخطأ القادم للعدو سيترتب عليه مفاجآت أكبر وسحات جديدة
إيران منذ 35 دقيقة
أكثر من 30 قمرًا صناعيًا قيد التصنيع في إيران
أكثر من 30 قمرًا صناعيًا قيد التصنيع في إيران
إيران منذ 5 ساعات
اللواء حاتمي: سنوجه للعدو ردًّا ساحقًا على أي خطأ جديد
اللواء حاتمي: سنوجه للعدو ردًّا ساحقًا على أي خطأ جديد
إيران منذ 5 ساعات
عبد اللهي: أي حرب جديدة ضد إيران ستطال نيرانها الجميع
عبد اللهي: أي حرب جديدة ضد إيران ستطال نيرانها الجميع
إيران منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة