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عبد السلام: على السعودية تحمل تبعات معاودة التصعيد والحصار
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عبد السلام: على السعودية تحمل تبعات معاودة التصعيد والحصار

2026-10-05 22:41
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أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض والناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام أن السعودية عادت مجددًا إلى التصعيد الرسمي في العدوان والحصار على اليمن، متهماً إياها بارتكاب عشرات المجازر وقصف مناطق مدنية وأحياء سكنية في أكثر من محافظة.

وحمّل عبد السلام في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 05 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النظام السعودي مسؤولية تبعات ونتائج هذا التصعيد.

وأوضح عبد السلام في منشوره أنه "بعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة، مع البقاء في خلفية المشهد للتحكم بالتفاصيل من وراء ستار؛ يخرج النظام السعودي اليوم تحت وطأة هزائم تحشيداته ليظهر مجدّدًا على واجهة العدوان المباشر".

وأضاف عبد السلام: "إن هذا التصعيد المعلن يترافق مع ارتكاب العشرات من المجازر بحق المدنيين، كما حدث اليوم جراء استهداف القصف السعودي للمناطق المدنية والأحياء السكنية في أكثر من محافظة".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن محمد عبد السلام
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