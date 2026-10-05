كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي بقائي: لتتحمّل الدول الأوروبية مسؤولية وضع أراضيها تحت تصرُّف المعتدين 

إيران

الرئيس الإيراني: لا معنى للتفاوض مع من يواصل الاغتيال وفرض الحظر
🎧 إستمع للمقال
إيران

الرئيس الإيراني: لا معنى للتفاوض مع من يواصل الاغتيال وفرض الحظر

2026-10-05 22:56
178

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس يوميًا الاغتيالات والعقوبات والضغوط والتهديدات وينقض عهوده وشعبنا لا يقبل مثل هذا النهج".

وقال بزشكيان في كلمة له اليوم الاثنين 05 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "مشكلتنا مع أميركا هي أنه في كل مرة نأتي فيها إلى طاولة المفاوضات تفرض علينا الحرب"، مضيفا "أثبتنا مرارًا صدقنا فيما يتعلق بأنشطتنا النووية وخضعنا لأكبر عمليات رقابة من الوكالة الدولية".

ولفت الى أنه "في كل مرة جاء فيها مفتشو الوكالة تم تحديد مراكزنا النووية وعلمائنا ثم يتم قصف المراكز واغتيال العلماء"، مردفًا: "لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط والتهديد، وينقض العهود، وينتهك الالتزامات، كما أن شعبنا لا يقبل هذا النهج".

ووصف بزشكيان الإجراءات الإجرامية الأميركية في الهجوم على إيران، ثم ادعاء التفاوض، بأنها من مصاديق خداعهم، مؤكدًا أنهم "لا يجيبون عن السؤال المتعلق بالجريمة التي ارتكبوها بحق 168 طفلًا بريئًا من ميناب، والتي أدت إلى استشهادهم، ولا يشعرون بالخجل، وما زالوا يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان. إن العالم الذي يدّعي التحضر، لكنه أصبح في الواقع متوحشاً، هو مشكلة عالمنا اليوم".

وشدّد على أن أيًا من إجراءاتهم وسلوكياتهم تجاه إيران لا يتوافق مع القوانين الدولية. وقال: "إن شعبنا، بحمد الله، صامد وثابت. ولدينا جيران جيدون جدًا، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا، كما سنعمل على تحييد الضغوط".

ولفت الرئيس بزشكيان إلى أن العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران بهدف إسقاط النظام "أدى إلى مزيد من تماسك شعبنا، وبإذن الله سنتجاوز هذه المرحلة أيضاً مرفوعي الرأس".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الصحف الإيرانية: ترامب محبط مع اقتراب الانتخابات النصفية
الصحف الإيرانية: ترامب محبط مع اقتراب الانتخابات النصفية
إيران منذ 4 دقائق
الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا
الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا
إيران منذ 6 دقائق
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 3 ساعات
بقائي: لتتحمّل الدول الأوروبية مسؤولية وضع أراضيها تحت تصرُّف المعتدين 
بقائي: لتتحمّل الدول الأوروبية مسؤولية وضع أراضيها تحت تصرُّف المعتدين 
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الصحف الإيرانية: ترامب محبط مع اقتراب الانتخابات النصفية
الصحف الإيرانية: ترامب محبط مع اقتراب الانتخابات النصفية
إيران منذ 4 دقائق
الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا
الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا
إيران منذ 6 دقائق
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 3 ساعات
الرئيس الإيراني: لا معنى للتفاوض مع من يواصل الاغتيال وفرض الحظر
الرئيس الإيراني: لا معنى للتفاوض مع من يواصل الاغتيال وفرض الحظر
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة