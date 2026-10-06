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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-06 05:57
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08:38 |
إيران| العميد أكرمي نيا: استخدمنا معدات جديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وعند الضرورة
08:37 |
إيران| العميد أكرمي نيا: لقد اكتسبنا تجارب جيدة، وأدركنا أين وكيف تكمن نقاط ضعف العدو كما ارتفعت ثقتنا بأنفسنا في مواجهة العدو بشكل كبير
08:36 |
إيران| العميد أكرمي نيا: هذه المعدات كانت تُنتَج يوميًا خلال الحرب المفروضة التي استمرت 40 يومًا (حرب رمضان) واليوم لا يزال إنتاجها مستمرًا بكثافة وحِدّة
08:35 |
إيران| المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرمي نيا: نمتلك مخزونًا كبيرًا من المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المُسيّرة
06:57 |
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: الموقف المصري ثابت بشأن رفض التصعيد في أزمات إيران والسودان ولبنان واليمن وليبيا
06:10 |
ترامب: الأسعار ستنخفض.. وما تنفذه واشنطن هناك يجنّب العالم "أسوأ كارثة على الإطلاق"
06:10 |
ترامب: ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة تتحملها الولايات المتحدة مقابل إبقاء العالم آمنًا
06:08 |
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبًا بطريقة أو بأخرى
06:02 |
كريمي مقام: لا يوجد سوى خيارين إما أن نبني الأمن معًا في المنطقة أو أن نتحمل انعدام الأمن معًا
06:01 |
ممثل إيران في اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة "علي كريمي مقام" مخاطبًا ممثل البحرين: إيران استخدمت حقها الأصيل في الدفاع عن النفس في مواجهة اعتداءات العدو
06:00 |
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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