فقدت طائرة مروحية تابعة للجيش الأميركي ارتفاعها بشكل حاد، قبل انقطاع إشارتها أناء تحليقها فوق مياه البحر الأحمر قرب سواحل المملكة، بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية.

سجلت أنظمة تتبع الرحلات الجوية حالة طوارئ فوق مياه البحر الأحمر، حيث بثت مروحية تابعة للبحرية الأميركية رمز استغاثة قبل أن تختفي من على شاشات الرادار قبالة سواحل مدينة ينبع السعودية.

ووفقا لبيانات التتبع المباشر التي قدمها موقع "فلايت رادار 24"، بثت المروحية من طراز إم إتش-60 إس البحرية متعددة المهام رمز الاستغاثة 7700، وهو الإشارة العالمية في مجال الطيران التي تشير إلى حالة طوارئ عامة، أثناء تحليقها فوق ممرات الملاحة في البحر الأحمر بالقرب من مدينة ينبع.

وأظهرت الرسوم البيانية لمسارات الرحلة المرتبطة بإشارة جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة انخفاضًا مفاجئًا في السرعة بعد وقت قصير من تفعيل رمز الطوارئ.

وبعد لحظات من تسجيل إشارة الطوارئ وانخفاض السرعة، توقفت إشارة القياس عن بعد الخاصة بالطائرة، واختفت من خدمات تتبع الرادار العامة.

ووفقًا للبيانات فإن المروحية الأميركية كانت تحلق بسرعة نحو 220 كيلومترًا في الساعة وعلى ارتفاع يقارب 91 مترًا. وبعد 11 دقيقة، تراجعت سرعتها إلى 17 كيلومترًا، ووصل الارتفاع إلى صفر متر، ثم انخفضت بعد دقيقتين إلى الصفر، قبل توقف إشارة جهاز الإرسال والاستقبال.

وتوجهت طائرة دورية بحرية أميركية من طراز "P-8A Poseidon" إلى آخر موقع جرى فيه رصد المروحية العسكرية الأميركية قبل اختفائها من أنظمة التتبع فوق البحر الأحمر.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من القيادة المركزية الأميركية أو وزارة الحرب "البنتاجون" بشأن الحادث، كما لم تتضح ملابسات فقدان الاتصال بالمروحية أو مصير طاقمها.



الكلمات المفتاحية