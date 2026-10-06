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إيران

الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا
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إيران

الجيش الايراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة أصبح بحوزتنا

2026-10-06 08:54
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أعلن المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد أكرمي نيا، أن لدى الجيش مخزونًا كبيرًا من المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المُسيّرة، موضحًا أن هذه المعدات كانت تُنتَج يوميًا خلال الحرب المفروضة التي استمرت 40 يومًا (حرب رمضان)، واليوم لا يزال إنتاجها مستمرًا بكثافة وحِدّة. 

وأشار العميد أكرمي نيا، في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى تجارب الجيش الإيراني وجاهزيته وقدراته من حيث المعدات، وقال: "لقد اكتسبنا تجارب جيدة، وأدركنا أين وكيف تكمن نقاط ضعف العدو. كما ارتفعت ثقتنا بأنفسنا في مواجهة العدو بشكل كبير".

وأضاف: لقد استخدمنا أيضًا معدات جديدة سيتم الإعلان عنها إعلاميًا في الوقت المناسب وعند الضرورة. وستُعرَّف هذه المعدات في مجالات الدفاع والهجوم، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المُسيّرة، في وقتها.

وأكد العميد أكرمي نيا، أن انتاج هذه المعدات ما زال مستمرًا وبكثافة وحِدّة. وقال: "الآن يوجد مخزون كبير من هذه المعدات بحوزة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجيش يمتلك الجاهزية اللازمة من حيث المعدات".
 

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