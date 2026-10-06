أصدرت إدارة مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في الغازية والتابع للهيئة الصحية الإسلامية تقريرًا حول نشاطه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فصّلت فيه الخدمات الصحية التي قدمها المركز من تاريخ 01-09-2026 حتى تاريخ 30-09-2026 حيث شمل نشاطه العناوين التالية:

- عيادات: 4532 مستفيدًا

- مختبر: 1369 مستفيدًا

- أشعة: 830 مستفيدًا

- أدوية: 7128 مستفيدًا

ليبلغ مجموع المستفيدين 13،919 مستفيدًا.

وثمّن مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، نشاط الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المركز وعلى رأسهم مديره الحاج عباس دياب كما توجّه ضاهر بالشكر والتقدير لإدارة المركز على الجهود التي بذلت في خدمة أهلنا النازحين.

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