أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن المشروع الذي تقوده أميركا و"إسرائيل" وبعض الدول الغربية والعربية والإسلامية بهدف إنهاء المقاومة وحزب الله لم يحقق أهدافه حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامته شعبة حلبتا في القطاع الخامس بمناسبة "يوم شهيد بلدة حلبتا" وذكرى السيدين الأقدسين، في البقاع الشمالي، في حسينية البلدة، بحضور عوائل الشهداء وحشد من أهالي البلدة.

وقال الحاج حسن: "الدليل على فشل هذا المشروع هو استمرار الحديث حتى اليوم عن حصر السلاح ونزع السلاح، لو أنهم انتهوا من حزب الله كما يدّعون، لماذا كل هذه الحملة والضغط والتهويل والحروب؟ هذا يعني أن المقاومة لم تنته رغم الحروب الثلاث".

وأضاف: "نحن جزء من محور المقاومة في المنطقة، ولنا الشرف أن نكون في هذا المحور المعني بسيادة المنطقة وفلسطين وقضايا المستضعفين. هناك في لبنان من لا يعجبه هذا الكلام لأنه هو جزء من المحور الأميركي، محور الشر وحليف "إسرائيل" الذي يستغل المنطقة".

وتطرق الحاج حسن إلى الوضع الداخلي، متسائلًا عن مصير "الاتفاق الإطار"، معتبرًا أن الأميركي "نفض يده" من الموضوع ويربطه بتوقيت الانتخابات "الإسرائيلية".

وانتقد إقرار الحكومة للموازنة من دون أي التزام حقيقي بملفات الإيواء والترميم وإعادة الإعمار، رغم حديثها المتكرر عن مشاريع للجنوب وعودة النازحين.

وختم قائلًا: "وزراؤنا اعترضوا داخل الحكومة على الموازنة كما أُقرت لأنها لم تتضمن أي مبالغ حقيقية لإعادة الإعمار أو للترميم أو للإيواء، ونحن في المجلس النيابي سنواصل اعتراضنا على عدم إقرار أي اعتمادات تخص هذه الملفات، فأين التزام الحكومة تجاه اللبنانيين؟".

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