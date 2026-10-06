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إحصاء "إسرائيلي": نحو مليون طلب للمساعدة النفسية بين المستوطنين خلال 3 سنوات

2026-10-06 11:45
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كشفت بيانات نشرتها جمعية "عيران" عن ضائقة نفسية مستمرة في أوساط المستوطنين، بعد ثلاث سنوات من اندلاع حرب "السيوف الحديدية" (العدوان على غزة)، وفق ما أفاد موقع "القناة السابعة الإسرائيلي". 

وبحسب البيانات، طلب المستوطنون المساعدة النفسية 928,911 مرة خلال هذه الفترة، وتضمّنت 21,829 من هذه الطلبات مضمونًا انتحاريًّا، في حين ارتفعت نسبة الطلبات التي تناولت الوحدة لدى عامة" السكان" (المستوطنين) من 28% في السنة الأولى للحرب إلى 41% في السنة الثالثة".

وتعرض البيانات التي نشرتها جمعية "عيران" لمناسبة مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حجم الضائقات التي وصلت إلى مراكز المساعدة على امتداد هذه الفترة. وخلف مئات آلاف الطلبات أشخاص من مختلف فئات "السكان" والأعمار ومناطق "البلاد" (الكيان)، بحثوا عن استجابة عبر خطوط المساعدة الهاتفية وخدمات الجمعية على الإنترنت".

ووفق الموقع "الإسرائيلي"، بلغ مجموع الطلبات التي تلقتها "عيران" خلال سنوات الحرب الثلاث 928,911 طلبًا. وفي السنة الأولى سُجّل 316,514 طلبًا، وفي السنة الثانية ارتفع العدد إلى 320,486، بينما تم تلقي 291,911 طلبًا في السنة الثالثة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الطلبات في السنة الثالثة، ظل حجمها مرتفعًا طوال الفترة.

وبحسب الموقع، قدّم المساعدة طاقم مؤلف من 1,850 متطوعة ومتطوعًا، بمرافقة طاقم مهني. وتلقى معظم الطلبات، وعددها 774,604، إجابة عبر خطوط المساعدة المختلفة التي تديرها "عيران". كما تم تلقي 154,307 طلبات إضافية عبر خدمات المساعدة على الإنترنت، من خلال الدردشة وواتساب والمنتدى والبريد الإلكتروني والرسائل النصية".

وتابع الموقع "الإسرائيلي" "تظهر صورة مقلقة أيضًا من طلبات الشبان والمراهقين، إذ تضاعفت تقريبًا خلال ثلاث سنوات نسبة الطلبات التي تضمنت مضمونًا انتحاريًّا، أي أفكارًا أو نوايا أو أفعالًا، من 2.6% من مجموع الطلبات في السنة الأولى للحرب إلى 4.4% في السنة الثالثة. وبلغ مجموع الطلبات التي تلقتها "عيران" خلال سنوات الحرب الثلاث وتضمنت مضمونًا انتحاريًّا، 21,829 طلبًا، بمتوسط بلغ 2.35% من مجموع الطلبات".

وقال المدير العام لـ"عيران" دافيد كورين: "لقد فرضت علينا سنوات الحرب الثلاث واقعًا صعبًا ومستمرًّا".

الكلمات المفتاحية
غزة بنيامين نتنياهو الكيان المؤقت 7 أكتوبر
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