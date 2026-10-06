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فلسطين

استمرار خروقات الاحتلال في غزة: ارتقاء شهداء وسقوط جرحى
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فلسطين

استمرار خروقات الاحتلال في غزة: ارتقاء شهداء وسقوط جرحى

2026-10-06 12:07
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 استمرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ364، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.

وبحسب مصادر طبية، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء (6 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، جراء استهداف مسيّرة "إسرائيلية" لدراجة كهربائية في وسط مدينة غزة.

كما استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" في وقت سابق، منطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد هشام أبو جلالة وإصابة امرأة وطفليها، بالإضافة إلى شنّ الاحتلال "الإسرائيلي" غارتين منفصلتين في خان يونس ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقام جيش العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم، بأربع عمليات نسف شرقي قطاع غزة في منطقة حي التفاح والشجاعية، بالإضافة إلى استهداف الزوارق الحربية "الإسرائيلية" لساحل بحر غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1460 شهيدًا والجرحى 5116 جريحًا، فيما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم 836 شهيدًا.
وبلغ العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة  74243 شهيدًا بالإضافة إلى 175232 جريحًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
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