أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك 3 خلايا عملياتية تابعة لتنظيم إرهابي - تكفيري في جنوب شرق إيران في عمليات مباغتة أسفرت عن مقتل أفراد واعتقال آخرين.

وأوضحت وزارة الأمن في بيان لها اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن "هذه الخلايا الثلاث جرى تحديدها في مناطق إيرانشهر، وسرباز، وسراوان، وزاهدان، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن محافظة هرمزكان في منطقة قشم التابعة لتلك المحافظة، وتم تدميرها قبل القيام بأي عمل تخريبي أو إرهابي".



ووفقًا لبيان وزارة الأمن الإيرانية فقد "قُتل اثنان من هؤلاء الإرهابيين في اشتباك مع قوات حفظ الأمن، واعتقل 10 آخرون من أعضاء الفرق الإرهابية العميلة للجهات الأجنبية".

وأشار البيان إلى أن "هؤلاء الإرهابيين تلقوا دورات تدريبية عسكرية وتدريبات على التفجير والاغتيالات خارج البلاد، ودخلوا إيران بهدف التخريب وبثّ الفوضى وانعدام الأمن، واستقروا في منازل الفرق، لكنهم سقطوا في الفخ بفضل تقارير المواطنين وتعاون قيادة قوى الأمن الداخلي وحرس محافظة سيستان وبلوشستان. وقد ضُبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية من الإرهابيين المعتقلين".

وأضاف البيان: "كما تمكن منتسبو وزارة الأمن الإيرانية، في إطار سلسلة الإجراءات الأمنية المستمرة والهادفة لضرب عصابات الأشرار، من تفكيك عصابتين منظّمتين عمد أفرادهما إلى الإخلال بالنظام والأمن العام، وتم اعتقال 5 أشرار مسلحين مع كميات من الأسلحة والمعدات ذات الصلة".

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